Video: impactante choque de dos aviones militares en un show aéreo en Estados Unidos

Dos aviones militares estadounidenses chocaron en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado en el estado de Idaho, en Estados Unidos, en un episodio que generó conmoción entre los asistentes.

El accidente ocurrió durante el festival “Gunfighter Skies Air Show”, organizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, donde las aeronaves colisionaron mientras realizaban maniobras aéreas.

Los cuatro tripulantes lograron eyectarse antes del impacto y descendieron en paracaídas, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro.

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“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, indicaron las autoridades que se encontraban en el espectáculo.

Videos grabados por espectadores mostraron el momento en que las aeronaves perdieron el control tras la colisión y comenzaron a caer envueltas en humo ante la mirada del público.

Distintos reportes indicaron que los aviones involucrados serían modelos EA-18G Growler de la Marina estadounidense, aunque las autoridades todavía no difundieron un informe oficial sobre las causas del accidente.

Tras el episodio, la base aérea suspendió el espectáculo y restringió el acceso al predio mientras avanzan las tareas de investigación y seguridad. (NA)