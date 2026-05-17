De Sillicon Valley al Abasto: Peter Thiel jugó un torneo de ajedrez en CABA y terminó en el podio

Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de PayPal, protagonizó una curiosa escena en la Ciudad de Buenos Aires al participar en un torneo de ajedrez disputado en un tradicional club barrial del Abasto, donde logró quedarse con el tercer lugar en la clasificación final. Su presencia causó asombro tanto entre organizadores como entre participantes habituales del circuito local.

Thiel se presentó de manera discreta en el certamen, alejado del perfil público ligado a sus inversiones multimillonarias y su influencia en Silicon Valley.

El empresario mostró un fuerte interés por el ajedrez y compartió la competencia con jugadores amateurs y experimentados en un ambiente completamente distinto al de los grandes foros económicos internacionales.

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La participación del empresario estadounidense-germano no tardó en generar repercusión, especialmente por tratarse de una figura estrechamente vinculada al mundo de la tecnología, las finanzas y la política global.

Su paso por el club del barrio del Abasto dejó una imagen inusual: uno de los hombres más poderosos del sector privado compitiendo en un entorno vecinal, con bajo perfil y centrado exclusivamente en el tablero.

El episodio refleja una faceta menos conocida de Thiel, quien además de sus negocios mantiene una reconocida afinidad por los desafíos estratégicos.

Su inesperada aparición en Argentina y su desempeño en el torneo sumaron una anécdota singular a su trayectoria, mezclando el universo empresarial global con la tradición de los clubes porteños. (NA)