Ciclismo: Daniel Espinoza sumó su segundo éxito en la temporada

El pelotón transita por la recta principal del circuito del Parque de Mayo. Fotos: Prensa FCS

En la fría mañana del domingo se llevó a cabo la tercera programación del calendario de la Federación Ciclista del Sud, en el circuito interior del parque de Mayo.

En la prueba central de 75 minutos con cinco embalajes, donde fueron de la partida 17 corredores, la victoria fue para Daniel Espinoza, quien junto a Matías Pollio (a la postre segundo), obtuvieron dos vueltas de ventaja.

Para el ganador significó el segundo triunfo del año tras haber dominado la jornada inaugural, el pasado 22 de febrero.

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En las competencias preliminares vencieron Miguel Morello, en master C, D y E, y Gustavo Bualó, en aficionados.

La competencia central tuvo muchas aristas interesantes que se empezaron a vivir apenas se bajó la bandera de partida a las 11.40, cuando se despegaron del grupo Pollio y Marcelo Cardoso, a quienes posteriormente se sumó Daniel Espinoza.

A los 20 minutos quien salió fue Ariel Rodríguez, mientras que Espinoza regresó al lote mayor y enseguida volvió a partir en solitario Pollio.

Cuando se corría media hora salieron del pelotón Pablo Bien, Espinoza y Tomás Muñeca. Poco después sacó la vuelta Pollio y a los 50 minutos obtuvirton el giro los tres cabezas de pelotón (Muñeca, Espinoza y Bien).

Pero aún faltaban más emociones, porque faltado 8 minutos para el final sacaron su segundo giro Espinoza y Pollio. mientras que quedaron como cabeza de carrera Bien, Aguilar, Cardoso, Muñeca y Sáez quienes, pese al esfuerzo, no lograron el objetivo.

Así, la victoria quedó en manos de Daniel Espinoza con 3 puntos de ventaja sobre Matías Pollio.

Estas fueron las clasificaciones registradas:

Elite y Master B (75 minutos): 1) Daniel Espinoza (Bahía Blanca), 13 puntos y dos vueltas de ventaja; 2) Matías Pollio, 10 puntos y dos vueltas de ventaja; 3) Pablo Bien, 13 puntos y una vuelta de ventaja; 4) Tomás Muñeca, 5 puntos y una vuelta; 5) Marcelo Cardoso, 10 puntos y 6) Carlos Aguilar, 5 puntos.

Master C, D y E (45 minutos): 1) Miguel Morello (Punta Alta), 8 puntos y una vuelta de ventaja; 2) Raúl Dezi (primero en master D), 5 puntos y una vuelta de ventaja; 3) Hernán Ruiz, 8 puntos; 4) Walter Blázquez, 7; 5) Julio Rau, 5; 6) Gustavo Berger, 2; 7) Ernesto Marco; 8) Claudio Pascual y 9) Miguel Giménez (primero en Master E).

Aficionados menores de 40 años: 1) Gastón Bualo; 2) Luis Leda; 3) Santiago Re; 4) Adrián Sala y 5) Carlos Peña (primero en mayores de 40 años).