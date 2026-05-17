Independiente denunció tres casos de grooming en sus inferiores y hay preocupación entre los socios

El club Independiente atraviesa horas de enorme preocupación después de haber confirmado oficialmente la existencia de tres presuntos casos de grooming vinculados a chicos que forman parte de sus inferiores. La institución emitió un fuerte comunicado en el que detalló cómo se inició la investigación interna y las medidas que ya fueron tomadas junto a la Justicia.

Según explicó el club, todo comenzó cuando el padre de un menor se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming. A partir de esa situación, las autoridades activaron inmediatamente el protocolo correspondiente y recibieron a la familia en la sede social junto a profesionales de distintas áreas para brindar asistencia y acompañamiento.

El comunicado también reveló que, tras el primer episodio, el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos de características similares. Esa situación encendió rápidamente las alarmas dentro de la institución y derivó en la intervención de las máximas autoridades del club.

Frente a este escenario, Grooming Argentina fue convocada al predio de Villa Domínico para coordinar charlas preventivas e informativas destinadas a jugadores, familias y trabajadores del club. Además, Independiente aseguró que comenzó a reunir toda la información necesaria para avanzar con una denuncia formal en la Justicia.

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La presentación penal se realizó el viernes 15 de mayo ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda. Según detalló la institución, uno de los apoderados del club y un dirigente entregaron material vinculado a los hechos denunciados y acordaron regresar este lunes para ampliar la declaración ante la fiscal interviniente.

“Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”, expresó el club en el cierre del comunicado. Mientras la investigación judicial avanza, el caso ya genera fuerte impacto en el fútbol argentino y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de prevención frente a delitos digitales que afectan a menores.

Qué es el grooming

La palabra grooming se usa para describir casos de acoso a menores a través de Internet.Un adulto trata de engañar a un menor para poder conseguir fotos, videos o incluso coordinar un encuentro.

El grooming se puede dar a través de cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chats, páginas de juegos en línea, entre otros. (con información de TN)