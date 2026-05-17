Pese a todo siguen abriendo negocios, un plan para los camiones en Bahía y "regreso salvaje"

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Hola, José Luis, yo muy bien, pero a vos te noto un poco desmejorado.

--Para nada, ¿por?

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--No sé, digo. Seguro que esta semana que pasó te quedaste afuera y tomaste frío. Ojo que el invierno está cada vez más cerca.

--Je, je, me imaginé por dónde venía la cosa. Ojalá la suerte los siga acompañando en la final y no vuelvan los insultos al frío Monumental. ¿Pedimos los primeros cortados y arrancamos? Supongo que tenés suficiente nafta en el tanque como para hablar un largo rato, ¿no?

--Ja, ja, siempre traigo info, pero yo te aconsejaría que no toques el tema de los combustibles. Acordate que eso siempre es una cuestión delicada para el bolsillo de los argentinos.

--Sí, vi que YPF, tras el congelamiento parcial de abril ahora dispuso un aumento del 1 por ciento y ahora los mantendrá estabilizados por 45 días.

--Así es, o suben por actualización de impuestos, o por aumentos ligados al petróleo internacional, pero lo concreto es que, en lo que va del año, la nafta en Argentina acumuló aumentos cercanos al 20%-24%, dependiendo de la petrolera, la región y el tipo de combustible.

--Bueno, creo que no es necesario entrar en mayores detalles, Juancho, pero contame algo a nivel local o regional.

--Y… yo creo que un tema es el que plantea hoy, en una nota en La Nueva, Facundo Borri, presidente de la Cámara Local.

--Sí, leí, que todos los meses hay cierres de negocios y que hay días en que no entra nadie.

--Exacto, entiendo su mensaje y que la gente no tiene plata, eso se advierte porque los sueldos registrados volvieron a perder contra la inflación en varios meses de 2026.

--Claro, fijate que el propio INDEC mostró que en febrero los salarios crecieron menos que el IPC.

--Y a eso sumale otros temas como caída del consumo, suba de gastos fijos y endeudamiento personal y familiar.

--Lo tengo claro: la macro muestra algunas mejoras (inflación más baja, superávit, estabilidad cambiaria), pero la micro —la vida cotidiana— todavía está muy ajustada para gran parte de la clase media y trabajadora.

--Exacto, pero ojo que la situación del comercio local no sólo debe explicarse por ese escenario que acabamos de mencionar. La cosa no es tan simple.

--¿A qué te referís?

--A lo que siempre venimos hablando, a los cambios que se suceden en los hábitos de compra. Fijate que el comercio electrónico, es decir, las compras por Internet, creció un 14% real en volumen/actividad, interanual, y registró una suba de 55% en facturación nominal durante 2025, superando ampliamente la inflación del período. Atenti con eso

--Sí, este tipo de ventas aumentó muchísimo desde la pandemia.

--Los años posteriores a la pandemia registraron un verdadero boom, ahora las compras son más maduras: la gente compra más seguido, pero compara mucho más precios, espera cuotas y prioriza entregas rápidas y confiables.

--Y sumale el auge de las importaciones...

--Por supuesto. Pensá que, según publicó Infobae, 7 de cada 10 argentinos hicieron compras online en el exterior por primera vez en los últimos meses, y ya hay más de 25 millones de compradores digitales activos en el país. Pero esto sólo no alcanza para explicar la situación que se vive, especialmente, en el centro local.

--¿A qué te referís?

--A que si bien el bajón afecta a toda la ciudad, también es cierto que las cosas cambian y que tal vez muchas personas prefieran hacer las compras en negocios de cercanía. Fijate, si no, la cantidad de locales comerciales que están construyendo. Sin ir más lejos, estos días comenzaron a hormigonar las bases de lo que va a ser un gran complejo de negocios en calle Pilmayquén, entre Alsina y Belgrano.

Foto Google Maps.

--Claro. Recuerdo que algunas semanas atrás tiraste toda la info de ese proyecto.

--Hay bahienseHomes procentro y bahienses anticentro, y en el medio conviven un montón de matices. Si bien la gente se queja por la falta de lugares para estacionar, por la mugre de las palomas o por la que ellos mismos generan, también es cierto que el centro perdió el peso específico propio que tenía décadas atrás.

--Explicame.

--Bahía aún está muy lejos de ser una ciudad de los 15 minutos, es decir, una ciudad donde los residentes pueden acceder a necesidades básicas —vivienda, trabajo, salud, educación y ocio— en 15 minutos o menos a pie o en bicicleta desde su hogar. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una fuerte descentralización comercial, y eso también incide.

--Siempre hubo centros barriales, pero en los últimos años tomaron muchísima más fuerza. Acordate que en los 90 aparecieron los dos shoppings, muy lejos de todo pero con buenas propuestas.

--Claro, si bien no se ha avanzado mucho en la descentralización administrativa, cada vez hay que ir menos al banco para hacer un trámite o ya no hay que ir al centro para conseguir un lugar bonito donde tomar café.

--Por supuesto, y comprar desde tu casa es hoy infinitamente más sencillo que antes.

--Por otro lado, yo hablo con comerciantes a los que les va mal y están asustados, pero también sé de otros que tienen un panorama diferente. Fijate, por ejemplo, la tienda de ropa que abrió donde estaba el Palacio del Cine, siempre está llena. Eso, obviamente, tiene un impacto directo en otros comercios, además de todo lo que venimos hablando.

--Bueno, podríamos seguir horas con este tema, que sin dudas no es tan lineal, aunque creo que ya podrías ir tirando alguna novedad comercial. ¿Te parece?

--Dale, si querés, vamos con una mudanza, un cambio de dueño y una inauguración. Al menos eso es lo que me acuerdo ahora, después vemos qué más.

--Perfecto. Te escucho.

--Me enteré que una agencia de viajes, la misma que es licenciataria de Almundo, mudó sus oficinas de calle Beltrán a la segunda cuadra de calle Colón, frente a la estación de servicio y frente a un muy conocido y tradicional hotel.

--Bien, vamos con el cambio de dueños ahora.

--Dale. Después de casi 80 años de trayectoria comercial ininterrumpida e intachable, un negocio familiar dedicado a la venta de repuestos y accesorios para motos y motociclistas, con apellido italiano, ubicado en el barrio Almafuerte, cambió de dueño.

--Ya sé, el de Holdich al 800. Me imagino que tendrás el nombre del comprador.

--Sí. El nuevo dueño es Gustavo Elía. Anotá bien, así evitamos confusiones: Elía, Elía... Bueno, después de tres generaciones, a él le toca ahora tomar la posta en el rubro.

--Oka, pero te queda ahora la inauguración que me habías prometido.

--Tenés razón. El corte de cintas fue en Brown y Piedra Buena, donde supo haber un local partidario del Frente de Todos. Bueno, ahora allí abrió una pizzería cuyo nombre es igual al apodo de un conocido ex futbolista, técnico y comentarista de fútbol.

--Ya sé. “La base está”.

--Sí, entre otras. Pero déjame seguir porque si no me pierdo. El asunto es que Leonel, con sólo 24 años, acaba de abrir una nueva sucursal de su negocio de pizzas y empanadas. El comercio fue fundado en 2012. Primero estuvo en Castelli al 2500, luego al local actual de Alem 3870, hace dos años desembarcó en Monte y ahora llegó a Villa Mitre. ¿Querés algún dato más del nuevo local?

--Pasame.

--Tengo entendido que allí funcionó un tradicional kiosco de Villa Mitre, perteneciente a la familia Romero. Después hubo otros negocios y no hace mucho se vendió la propiedad.

--¿Qué más?

--Tengo otro local que abrió, y lejos del centro. Este es de una distribuidora de comestibles, con venta minorista, en calle Bermúdez al 2500.

--Claro. El otro día pasé y ya había movimiento. Está frente a la rotonda del cementerio.

--Sí. La firma tiene su casa central en Brasil al 900, donde realiza venta mayorista y minorista y vende frutos secos, encurtidos, conservas, aceites, condimentos, etc. Yo sé que lo tuyo no es la comida saludable, pero igual podrías darte una vuelta. No perdés nada.

--Ja, ja. Daleee... seguí con más info.

--Lo que vos digas, José Luis. Esta también te va a interesar, y mucho: reabrió una muy conocida hamburguesería de calle Gorriti.

--Claro, la misma que abrió en el verano en Monte.

--Correcto. Acá estuvo un tiempo cerrada por importantes refacciones, cambio de mobiliario, etc, pero ahora volvió con todo, así que bienvenida.

--Cómo te gustan las burguers, ¿eh?

--Me gusta todo lo bueno, y para que no me critiques sin fundamento, te aviso que el próximo 25 de Mayo el histórico boliche Landa Chico, en el kilómetro 15 de la ruta 35, cumple 81 años y habrá festejos.

--¿A ver?

--Desde las 10 el bar estará abierto para poder degustar algunas comidas típicas. Habrá un gran asado y espectáculos con sabor a tradición y sano encuentro.

--Excelente, qué bueno, que ese lugar se mantenga y siga reuniendo tanta gente. Felicitaciones a Dorita y que no paren los éxitos.

--Me sumo al saludo, y ya que rumbeamos para las afueras de Bahía, acordate que este finde es la Fiesta de la Milanesa Serrana, de la que ya hemos hablado bastante otros domingos.

--Por supuesto, y vos no te olvides, Juancho, que el próximo sábado 23 se puede hacer una visita guiada a las fincas olivícolas Rumaroli Garbo y La Comarca, dos emprendimientos vinculados a la producción de aceite de oliva en Dorrego.

--Anotado.

--Che, ya que andamos por esa zona, ¿tenés algo del desastre en Monte?

--Sí, pero antes dejame comentarte que en Dorrego inauguraron un Centro Universitario. Se trata del número 51 inaugurado por la Provincia en el marco del Programa Puentes.

--Algo me dijeron. Creo que es una iniciativa que busca garantizar el acceso a los estudios superiores en todo el territorio bonaerense.

--Tal cual, y en este cuatrimestre comenzará a dictarse una diplomatura sobre manejo de plantaciones de frutales. Y ahora, pasando a Monte, lo único que sé es que la Muni tiene como prioridad recomponer todas las bajadas al mar, de cara al verano.

--¡Uff! Tremenda tarea. Da pena ver como quedó toda la costanera.

--Y sí, pensá que deberán hacer un movimiento de suelos muy grande y comprar membrana geotextil para recomponer todas las zonas afectadas.

--Bueno, le pedimos a Tito otro par de cortados y me contás algo de las grandes inversiones en Bahía. Seguro el martes te diste una vuelta por el puerto.

--Sí, estuve en el lanzamiento del Plan Quinquenal 2025 – 2029 en el Consorcio y algunas perlitas te traje.

--No esperaba menos de vos. Contame.

--Por ejemplo, está muy avanzado el proyecto para dragar a 51,5 el canal principal, desde la Boya Faro, hasta Puerto Rosales, para que los grandes petroleros que ahora cargan crudo de Vaca Muerta en el muelle de Otamérica, salgan con bodega completa.

--Deben ser unos 60 kilómetros.

--Más o menos, ahí ahora hay 45 pies, como mínimo, de profundidad. Y otros temas importantes son que, desde el sector industrial, se dijo que el megaproyecto de TGS va a comenzar a producir en enero de 2030.

--Claro, la iniciativa de los 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta y Bahía.

--Exacto, acá habrá una nueva planta de TGS en Cerri, más instalaciones de depósito y embarque en Galván. Pero te digo más, va cobrando fuerza en el Consorcio la idea de construir una cuarta posta para inflamables.

--¿Se habló algo del tema camiones, etc? Te pregunto porque es un tema que le interesa a toda la ciudad.

--El puerto viene realizando obras viales en sus accesos, pero te tiro un dato muy interesante: la Provincia, el municipio, el puerto y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) finalizaron un trabajo integral de ordenamiento logístico que próximamente será presentado oficialmente. Así que estate atento porque será una hoja de ruta a seguir.

--Por supuesto, dicen que el puerto seguirá batiendo récords de exportación de granos, así que camiones no van a faltar.

--Como diría un exconcejal: pensamos igual. Ah, me olvidaba, desde el sector cerealero anticiparon que habrá nuevas inversiones en las terminales y Fabián Gurrado, representante de la Unión Industrial local, dijo que es inexacto pensar que se puede crecer sin inversión del Estado en infraestructura. “Eso no ocurre en ningún lugar del mundo y si este tema no se resuelve no vamos a poder seguir creciendo”.

--Duro.

--Sí, pero dejame quedarme con una frase muy interesante que tiró el intendente Susbielles.

--Claro. ¿Qué dijo?

--Que Bahía Blanca todavía sigue capitalizando el poderío político que tuvo hace muchas décadas, lo cual se ve en nuevos oleoductos, poliductos e inversiones, pero aclaró que hasta acá llegamos con lo que estaba y dijo que ahora es un buen momento para que la dirigencia piense en el futuro y en las inversiones que la ciudad necesita.

--Coincido, es para pensarlo... y por Bahía.

--Ja... Tal cual, me das pie para saludar a nuestros amigos Norman Fernández y Agustín Sagasti, y a la gente de Rex, por estos 30 años ininterrumpidos al aire, buena parte de ellos con la conducción de Héctor Gay, siempre en la pantalla de Canal 9.

--Felicitaciones por este clásico de nuestra televisión abierta que tantos premios ha sabido cosechar. ¿Vamos levantando campamento?

--Dale, zarpemos, pero antes déjame felicitar también a José Valle, quien tuvo la gran idea de traer al periodista Carlos Irusta a presentar su libro "Yo estuve ahí. Mi vida junto al boxeo".

--Tal cual, Carlitos siempre ha sido un excelente profesional y mejor persona. Bueno, zarpemos, Juan. Ya es hora de ir prendiendo el fuego, ¿no?

--Por supuesto, siempre hay algo para cumplir con el ritual dominguero. Nos vemos, José Luis.

--Chau, amigo, hasta la semana que viene.