"Otras miradas" llega al Shopping con una mirada más inclusiva

Desde el 18 y hasta el 31 de mayo, en el horario de 10 a 22 y abierta a todo el público, el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping será sede de la exhibición de una muestra pionera en inclusión. Se trata de "Otras miradas", proyecto encarados por la Fundación LAzos y el taller de pastas protegido Ceres y con el auspicio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS, quienes facilitaron las impresiones en Braille y los QR con la información.

Desde el Bahía Blanca Plaza Shopping coincidieron en afirmar que la "muestra fotográfica valora la inclusión y la diversidad como una forma de enriquecimiento colectivo, evitando prejuicios ya que se trata de una propuesta que invita a detenerse, a mirar con sensibilidad y a repensar lo que vemos, a visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, que no son aquí objetos de representación sino actores principales de las imágenes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La exposición incluye 3 proyectos visuales realizados junto a Fundación Lazos y el Taller de Pastas Protegido Ceres para confeccionar agendas anuales.

Hicieron posible "Otras miradas" Horacio Culaciatti y Pablo Presti, fotógrafos; Gabriel Haussaire, a cargo del diseño fotográfico; Susana Montani y Silvina De Briganti, en maquillaje, peinado y vestuario; Marcelo May, en videos y la idea y producción estuvieron a cargo de Marcela Sainz.

La exposición incluye 3 proyectos visuales realizados con Fundación Lazos y Taller de Pastas Protegido Ceres para confeccionar agendas anuales. Ellos son "Rockeando", del fotógrafo Horacio Culaciatti; "Somos Obras de Arte" y "De película", del fotógrafo: Pablo Presti y con el diseño fotográfico de Gabriel Haussaire.

El equipo y sus protagonistas

La exhibición fue declarada de Interés Municipal por el HCD y el proyecto fue seleccionado por el Programa Solidaridad Cultural y Fondo Municipal de las Artes y del Instituto Cultural (MBB). También cuenta con la adhesión de Rectorado y Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.

“La temática del año siguiente me surge por lo general cuando estoy pensando la selección de imágenes a realizar. Por miedo a olvidarla la anoto en una libreta y ahí queda, sin decírsela a nadie. La del 2027 ya la tengo confirmada en mi cabeza, y casi elegidas las 13 fotos, va a ser muy divertida”, aseguró Marcela Sáinz, gestora cultural y creadora del proyecto.

En la presentación de "De película", Sainz explicó que cada año selecciona alrededor de quince imágenes y que el proceso le lleva al menos un mes.

“Nada está librado al azar. Cuido que no se repitan estéticas ni épocas, que el conjunto sea amplio. Obviamente charlo con Pablo (fotógrafo) y Daniela (Fundación Lazos) la factibilidad”, admite.

Además de lo artístico, la iniciativa de estos proyectos según Daniela Saporito de la Fundación Lazos tiene un objetivo laboral: generar un ingreso económico para las personas con discapacidad.

“El arte es un derecho en todos los sentidos: como espectadores, poder participar con la garantía de accesibilidad a cualquier evento, y como protagonistas en cualquier presentación que implique diferentes lenguajes artísticos", cerró.