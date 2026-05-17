“Cuando el Estado invierte en obras, el sector privado acompaña”

Lucero, durante la presentación del Plan Quinquenal del puerto local.

La Provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad del movimiento portuario argentino y Bahía Blanca aparece hoy como una de las piezas más importantes dentro de esa estructura.

Así lo sostuvo el bahiense Juan Cruz Lucero, subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense, durante la presentación del Plan Quinquenal 2025-2029 del Puerto de Bahía Blanca,

El acto, del cual tomaron parte representantes de empresas, universidades y distintas entidades locales vinculadas con el ámbito portuario, también fue encabezado por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, y por el el intendente Federico Susbielles.

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“Bahía Blanca es el principal puerto en términos de infraestructura y especialización de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales de Sudamérica”, afirmó Lucero.

El funcionario explicó que el sistema portuario bonaerense reúne ocho puertos públicos provinciales, 18 privados, más de 30 astilleros y más de 100 talleres navales distribuidos en distintos puntos del territorio.

“Casi la mitad de todo lo que se moviliza en contenedores o graneles pasa por los puertos de la provincia de Buenos Aires”, destacó.

Lucero sostuvo además que Bahía Blanca logró consolidar una combinación estratégica entre perfil agroexportador, desarrollo petroquímico y diversificación logística.

“Tiene un desarrollo vinculado al complejo petroquímico que es líder a nivel nacional y uno de los principales de Sudamérica”, señaló.

Rol del Estado e inversión en infraestructura

Durante su exposición, el subsecretario defendió la necesidad de que el Estado impulse infraestructura para potenciar el crecimiento productivo.

“El gobernador nos planteó objetivos muy claros respecto de que el ámbito portuario es estratégico y que había que poner inversión y esfuerzo”, sostuvo.

Según explicó, la Provincia impulsó una política de fortalecimiento de los puertos públicos bonaerenses con mayores niveles de inversión.

“Pasamos de que los puertos públicos inviertan el 4% de lo que facturaban al 8%”, remarcó.

Para Lucero, ese proceso permitió además estimular nuevas inversiones privadas.

“Cuando el Estado invierte, cuando los puertos invierten, los privados acompañan”, aseguró.

Y agregó: “El Estado tiene que desarrollar la infraestructura y los privados la tienen que aprovechar”.

El funcionario también resaltó las inversiones realizadas en rutas, corredores viales y caminos rurales, fundamentales para sostener la competitividad logística del sistema portuario bonaerense.

Más camiones, más logística y nuevos desafíos

Lucero reconoció que el crecimiento operativo del puerto de Bahía Blanca obliga a avanzar sobre nuevos esquemas de ordenamiento logístico y accesos.

“Si tenemos casi 41 mil camiones circulando por los accesos a Bahía Blanca, de alguna manera los tenemos que conducir y afectar lo menos posible la vida de los bahienses”, explicó.

En ese marco, reveló que la Provincia, el municipio, el puerto y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) finalizaron un trabajo integral de ordenamiento logístico que próximamente será presentado oficialmente.

El subsecretario también destacó el crecimiento del frente de atraque y la recuperación de capacidad operativa en los muelles bahienses.

En tal sentido, dijo que esto fue posible gracias al trabajo conjunto iniciado durante gestión de Susbielles al frente de la estación maritima local.

Canal Magdalena y mirada estratégica

Lucero defendió además el desarrollo del Canal Magdalena y aseguró que será una herramienta clave para los puertos marítimos bonaerenses.

“Es una obra fundamental para los puertos marítimos de la provincia de Buenos Aires y en particular para Bahía Blanca”, afirmó.

Según explicó, el proyecto permitirá mejorar condiciones de navegación, abaratar costos logísticos y desarrollar nuevos servicios marítimos.

“Permite que buques de mayor porte naveguen por aguas nacionales, abarata costos y nos permite desarrollar servicios que hoy no tenemos”, sostuvo.

Finalmente, Lucero insistió en que el crecimiento del sistema portuario requiere continuidad de inversiones y planificación de largo plazo.

“Los desafíos que vienen requieren seguir trabajando de manera conjunta entre el Estado, los puertos y el sector privado”, concluyó.