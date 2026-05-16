Se desarrolló con éxito la primera edición de "La Noche de Villa Mitre"

Este sábado se desarrolló la primera edición de “La Noche de Villa Mitre”, actividad impulsada por la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Comercio y el Municipio de Bahía Blanca, en coordinación con comercios del mencionado sector histórico de la ciudad.

"Miles de familias se acercaron a disfrutar del circuito comercial de más de 170 emprendimientos adheridos entre feriantes y comerciantes con promociones especialmente pensadas para esta jornada", destacó en redes sociales el intendente, Federico Susbielles.

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Durante el evento hubo un sector peatonal, intervenciones artísticas, ofertas en comercios y locales gastronómicos, exposición de vehículos, feriantes, paseos de compra, música en vivo y función de circo.

"Estamos superagradecidos con todos los comercios y la gente que se acercó a pasar una tarde hermosa", destacó Adriana, comerciante de Villa Mitre.