Sierra de la Ventana: un incendio causó daños en una vivienda

Cinco dotaciones de los bomberos voluntarios de Sierra de la Ventana debieron trabajar anoche para sofocar un incendio ocurrido en una vivienda del barrio San Bernardo.

El siniestro se produjo poco antes de las 22, en un inmueble situado en calle Querandíes al 100, propiedad de Carolina Piñarreta.

Los voceros señalaron que el fuego comenzó en un altillo y se habría desencadenado a raíz del recalentamiento o falla en el caño de una estufa a leña.

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Mencionaron también que no se produjeron lesionados y que el trabajo de los servidores públicos evitó que el daño estructural fuera mayor. (Noticias Radio Reflejos).