Sierra de la Ventana celebra el Festival de la Milanesa Serrana

Este sábado y domingo, Sierra de la Ventana se convertirá en el centro gastronómico de toda la región cuando se desarrolle la segunda edición de una celebración que emerge entre las muchas propuestas culinarias que hay en la zona: el Festival de la Milanesa Serrana.

El evento cuenta con la organización de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray (Camcotisas).

Hoy y mañana, los locales de comida de estas localidades que adhieran a la propuesta ofrecerán —como plato especial dentro de su carta— una opción culinaria especial: la Milanesa Serrana. Desde la organización se aclaró que podrá ser una variedad clásica o una versión propia o creativa.

Además, este domingo, en la avenida General San Martín, se llevará a cabo la elaboración del Sándwich de Milanesa Serrana Gigante, con la colaboración de todos los comercios adheridos a la propuesta. Según se destacó desde la organización, cada local adherido presentará 2 metros de sándwich, que posteriormente será vendido al público presente.

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En ese mismo lugar, el domingo de cierre también habrá espectáculos musicales, paseo de artesanos y varias actividades más. Lo recaudado con la venta del sándwich gigante se destinará a la Escuela Primaria Nº 6 de Sierra de la Ventana.

Desde Camcotisas se indicó que el evento busca generar movimiento, atraer turistas y que cada local gastronómico pueda trabajar bien, como una manera de fortalecer el sector.

Para ello, cada local deberá definir su propuesta de milanesa —ya sea su nombre, ingredientes y estilo—, tenerla disponible durante el festival, sumarse con el armado del sándwich gigante el domingo y, por supuesto, acompañar con la difusión a través de sus redes.

"Cada restaurante hará su propia versión de milanesa especial para ese fin de semana, que deberá ofrecer a sus comensales. La especialidad será de su elección, y podrá ser de carne, vegetales, pescado o lo que quiera; el precio también lo decidirá el mismo local. Por supuesto, no puede haber dos milanesas iguales", señaló a La Nueva. Maximiliano Brunengo, titular de Camcotisas.

Al respecto, recordó que el año pasado fue tal el apoyo que recibió la propuesta que algunos restaurantes llegaron a vender 120 milanesas serranas durante la celebración. Como ocurrirá nuevamente en esta oportunidad, cada uno promocionará su preparación especial.

"El sándwich gigante de milanesa será el común para todos, pero las que haga cada restaurante serán especiales. Desde la entidad haremos una carta general con todas las milanesas que hay en todos los restaurantes y después la gente elegirá", explicó.

Conmemoración

El evento se desarrolló por primera vez el año pasado, en conmemoración del Día de la Milanesa, que se recuerda cada 3 de mayo. Si bien —se sabe— la milanesa no es un invento argentino, sus innumerables formas de preparación y presentación la constituyen en un plato con fuerte raigambre nacional; incluso, la famosa milanesa napolitana sí nació en nuestro país.

En la provincia de Buenos Aires, el único antecedente que existe —más allá de la primera edición del festival en Sierra de la Ventana— es un evento similar llevado a cabo en Escobar, aunque en esa ocasión el organizador y único participante era un restaurante de esa localidad.