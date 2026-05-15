Marinucci: “Ya son 120 los municipios bonaerenses con alcoholímetros entregados por la Provincia”

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, informó que el programa Alcohol Cero ya alcanzó a 120 municipios bonaerenses con la entrega de alcoholímetros homologados para reforzar los controles y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de apoyo a los distritos. El objetivo es sumar tecnología, capacitación y herramientas para mejorar la fiscalización en rutas, accesos y zonas urbanas.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Marinucci.

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Más controles en los municipios

En ese sentido, el ministro destacó el alcance del programa en el territorio bonaerense. “Ya son 120 los municipios que cuentan con alcoholímetros entregados por la Provincia. Eso significa más controles, más presencia del Estado y más conciencia vial en cada distrito bonaerense”, afirmó.

Los equipos entregados por la cartera provincial están homologados por el INTI y se utilizan en operativos de prevención y control vial.

Según informó el Ministerio, la estrategia incluye controles de documentación, fiscalización del uso del cinturón de seguridad y campañas de concientización en distintos puntos de la Provincia.

Tecnología para la seguridad vial

Además, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial viene incorporando cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo vial en rutas y corredores estratégicos.

Estas herramientas buscan fortalecer la prevención, detectar maniobras peligrosas y mejorar la fiscalización en tiempo real.

La tecnología permite registrar infracciones vinculadas al uso del celular al volante, la falta de cinturón de seguridad y otras conductas de riesgo. Además, complementa el trabajo presencial de los agentes de seguridad vial.

Alcohol Cero y cambio cultural

Marinucci remarcó que la ley tuvo impacto en la conducta de los conductores. “La Ley de Alcohol Cero cambió la cultura vial en la Provincia de Buenos Aires. Hoy hay más controles, más conciencia y una sociedad que entiende que manejar alcoholizado pone en riesgo vidas”, expresó.

La Provincia desarrolla de manera permanente operativos de seguridad vial junto a municipios y organismos provinciales y nacionales.

Las acciones se realizan en rutas turísticas, corredores estratégicos y grandes centros urbanos. Además, se refuerzan en períodos de mayor circulación.

Con la entrega de alcoholímetros y la incorporación de nueva tecnología, el Gobierno bonaerense busca consolidar una red de prevención para reducir riesgos y garantizar una circulación más segura para las y los bonaerenses.