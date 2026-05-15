Tres Arroyos: desarticulan una banda y dictan prisión preventiva para sus líderes

Una serie de operativos coordinados por la Policía Comunal de Tres Arroyos y el Ministerio Público Fiscal permitieron desarticular una organización dedicada a la venta de drogas en el distrito.

La causa, que avanzó con estricto hermetismo, sumó en las últimas horas el dictado de prisiones preventivas y nuevas detenciones de personas clave en la estructura criminal.

El caso comenzó a ramificarse a partir de dos procedimientos clave realizados por el personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal tresarroyense, bajo la conducción del comisario Cristian Tedini. El primero de ellos fue la aprehensión de Dante Vandone.

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El segundo hecho, de extrema gravedad, ocurrió el pasado 25 de marzo cuando la policía interceptó a tres menores de 13, 14 y 15 años. Los adolescentes tenían en su poder medio kilo de cocaína, un revólver calibre 32 con la numeración limada y una pistola 9 mm que presentaba un pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída previamente a un efectivo policial.

A raíz de este episodio, tomó intervención la Marina Vizzolini, titular de la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos, logrando reunir los indicios necesarios para avanzar hacia los presuntos responsables mayores de edad.

Al entrecruzar datos, la Fiscalía N° 13 (de mayores) y la Fiscalía N° 4 (de menores) detectaron una red de comercialización de estupefacientes integrada por residentes locales. Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Garantías ordenó ocho órdenes de registro domiciliario y secuestro que se ejecutaron la noche del 11 de abril.

Debido la magnitud del operativo, se desplegó una fuerza conjunta liderada por la comisaría Primera, que contó con el apoyo del Cuerpo de Caballería, la subdelegación de Investigaciones (DDI), el grupo de Drogas Ilícitas, Comando de Prevención Rural, el Destacamento de Seguridad Vial y la secretaría de Seguridad Municipal.

Los procedimientos, supervisados por la Instructora Judicial Natalia Dello Russo (Fiscalía N° 13), se extendieron hasta el amanecer y culminaron con seis mayores aprehendidos, el arresto de una persona que registraba un pedido de captura activo, y el secuestro de dosis de cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

La investigación no se detuvo tras los allanamientos. El análisis pericial de los teléfonos incautados y las tareas de campo llevadas a cabo por el Gabinete Táctico Operativo de la comisaría Primera aportaron pruebas contundentes.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías dictó la Prisión Preventiva para cuatro de los principales investigados, quienes ya fueron trasladados y alojados en la Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en Villa Floresta. Se trata de Juan José Caro (45), Ignacio Oscar Damboreana (19), Dante Vandone (33) y Naiquén Duvansel (26).

Asimismo, en las últimas horas la Justicia ordenó la inmediata detención de otros dos implicados en la red: Oscar Alberto Damboreana (53) y Quimey Nahuel Duvansel (25), medidas que ya fueron efectivizadas por el personal policial.