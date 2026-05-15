Menor intoxicada con droga: el padre no podrá acercarse a la nena

La Justicia determinó que el padre de la niña de 12 años que entró el fin de semana al hospital Municipal intoxicada con drogas y alcohol no se pueda acercar a la menor por cuatro meses.

La medida, solicitada por la titular de la UFIJ Nº 3, Agustina Olguïn, fue dispuesta por el Juez de Garantías Nº 2 , Guillermo Mércuri.

El magistrado estableció la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del hombre hacia la chica, quien aún permanece internada en el centro asistencial de la comuna.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Respecto de esto último, desde el hospital indicaron que "ya cuenta con el alta clínica y que en el transcurso del día, tras la aceptación judicial, dejaría las instalaciones".

Mércuri detalló que "corresponde otorgar esas medidas para salvaguardar la integridad física y psíquica de la menor".

La decisión también se extiende al hermano de la nena, "en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra".

Cabe recordar que en las últimas horas la directora de la escuela especial a la que concurre el niño informó que hallaron entre sus elementos una cuchara que tenía restos de cocaína.

"La prohibición abarca a los domicilios donde residen los menores, los establecimientos educativos y todos los lugares donde concurren de manera habitual, el contacto telefónico, por redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación", señala la resolución.

También se ordenó la intervención formal del Servicio Local dependiente del municipio, quienes ya estaban trabajando en el caso, y la comunicación al Juzgado de Familia para abordar la problemática familiar.

Finalmente, los voceros mencionaron que las fiscalías (3 y 19) que intervienen en las actuaciones iniciadas por los hechos se encuentran trabajando en "la recolección de elementos probatorios".