Aprueban proyecto para regularizar el convenio del Municipio con EDES por medidores comunitarios

El Concejo Deliberante aprobó ayer un convenio entre el Municipio y la firma EDES para la regularización de una deuda por medidores comunitarios ubicados en diferentes barrios carenciados de la ciudad.

La iniciativa plantea un principio de solución al conflicto que se conoció a finales del año pasado, cuando EDES le reclamó a la comuna una deuda de 7.500 millones de pesos por la firma de un decreto del exintendente Héctor Gay que obligaba al Municipio a abonar las facturas de unos 8.500 hogares bahienses.

A partir del 2024, el actual intendente Federico Susbielles sostuvo que esas tarifas debía pagarlas la Provincia de Buenos Aires (como lo hace en otras localidades)

Lo cierto es que la iniciativa resultó aprobada con los votos positivos de los 9 concejales oficialistas, sumados al de Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) y los representantes del PRO, Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo.

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Por la negativa se expresaron los referentes de La Libertad Avanza, Martín Salaberry y Cecilia Borelli (Somos Bahía) y Sebastián Nieto, suplente de Carlos Alonso (LLA disidente).

Desde el Municipio confirmaron que no se habla del pago de un monto determinado de la deuda y que el convenio es el puntapié para un primer paso de regularización del convenio y la deuda.

Además que se conformará una mesa de trabajo que deberá definir mejoras en el tendido eléctrico de esos barrios, con el compromiso de "realizar todos los esfuerzos posibles para continuar prestando el servicio a los barrios que posean dichos medidores, regularizar progresivamente el acceso a la red eléctrica y alcanzar acuerdos plausibles y económicamente viables a tales fines“.

“Los medidores se pagan desde 2017 sin un marco normativo y lo que hacemos ahora es dar un principio de solución", explicaron.

Desde el año 2004, durante la intendencia de Rodolfo Lopes, la comuna abona las facturas del servicio de diferentes hogares de bajos recursos del distrito.

En el año 2017, el exintendente Héctor Gay renovó ese convenio con EDES y hasta la actualidad se pagaba por el consumo que realizaban esas familias.

Lo cierto es que por decisión de Federico Susbielles, ese dinero se dejó de abonar para que la Provincia asuma esos gastos: "Los bahienses no tienen por qué pagar por algo que no les corresponde", argumentaron en noviembre pasado del Municipio.

Además explicaron que EDES debía especificar la cantidad de medidores y por el lado del Municipio un censo para determinar la cantidad de familias alcanzadas por ese acuerdo. "En la actualidad esos datos no existen", agregaron.

"El intendente viene dialogando con el gobernador (Axel Kicillof) por este tema y haciendo las gestiones para que a futuro se abonen las facturas correspondientes, ya que considera que los bahienses no tienen por qué pagar por esto", se especificó.