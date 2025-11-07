Deuda con EDES: el Municipio asegura que la debe pagar la Provincia

El jefe de Gabinete, Luis Calderaro, sostuvo hoy que el Municipio no debe tener que pagar por el servicio de energía eléctrica de hogares vulnerables de nuestra ciudad y aclaró que la Provincia debería afrontar esos gastos, tal como lo hace en el AMBA.

Hace algunas horas la firma EDES intimó a la comuna por una deuda de 7.500 millones de pesos por el atraso en el pago de facturas --no se abonan desde junio-- de unos 8.500 medidores de hogares de bajos recursos ubicados en asentamientos de la ciudad.

Desde el año 2004, durante la intendencia de Rodolfo Lopes y hasta la actualidad, la comuna abona las facturas del servicio de diferentes hogares de bajos recursos del distrito.

Según explicó Calderaro, en el año 2017, el exintendente Héctor Gay renovó ese convenio con EDES y hasta la actualidad se pagaba por el consumo que realizaban esas familias.

"Lo cierto es que por decisión de Federico Susbielles, ese dinero se dejó de abonar para que la Provincia asuma esos gastos: Los bahienses no tienen por qué pagar por algo que no les corresponde", afirmó.

"Lo primero para decir es que no va a haber cortes de energía para esas familias y que el martes que viene vamos a mantener una reunión con la empresa", le explicó Calderaro a La Nueva.

"Hemos decidido ordenar una situación que viene desde 2017 y que tuvo algún decreto de Gay en 2018 donde tanto el Municipio como la firma se comprometían a realizar acciones que no se hicieron", explicó

"Por el lado de la empresa se debía especificar la cantidad de medidores y por el lado del Municipio un censo para determinar la cantidad de familias alcanzadas por ese acuerdo. En la actualidad esos datos no existen", agregó.

"El intendente viene dialogando con el gobernador (Axel Kicillof) por este tema y haciendo las gestiones para que a futuro se abonen las facturas correspondientes, ya que considera que los bahienses no tienen por qué pagar por esto", remarcó.

Por último indicó que si bien en la actualidad se abona de manera genérica, se está trabajando para tener el detalle de los hogares beneficiados.