Puentes peatonales en el Canal Maldonado: cuáles están habilitados

El Municipio está realizando obras secundarias sobre el Canal Maldonado que cumplen la función de facilitar la movilidad de a pie para los vecinos del lugar que quieren pasar de un lugar al otro.

"En la intersección de calle Artigas se está realizando la construcción de una pasarela peatonal que ayuda a aligerar la circulación de las personas mientras se completa la obra principal de Don Bosco que es el puente definitivo y que va a tener la característica de ser vial, permitiendo el cruce de automóviles. Además, llevará pasarelas en ambos laterales para las personas de a pie", indicó Gustavo Trankels.

Los pilotes que sostendrán la pasarela en calle Artigas

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"Mientras se realizan los trabajos de la obra mayor, uno no puede pasar por el lugar caminando debido a que hay maquinas de gran porte y es peligroso, por este motivo se hace esta pasarela metálica de menores dimensiones que va a facilitar el cruce desde un margen al otro", aseguró.

Según lo que refirió Trankels a La Nueva., estos trabajos se están realizando con personal municipal y existen otros lugares donde las personas pueden pasar a pie en distintos sectores del Canal, tanto en Pampa Central, como en calle Catamarca.

"Los trabajos sobre esta pasarela en calle Artigas culminarían la semana que viene, ya se hormigonaron las bases. Es importante que la gente sepa que están a un nivel más bajo de lo que serán los puentes definitivos y tienen la habilitación y cálculo correspondiente de hidráulica de la Provincia. Estos no significan un obstáculo en caso de que suba el nivel de agua porque son estructuras livianas, preparadas especialmente para que, si hay una crecida se remueven o si el agua las arrastra, no generan ningún tipo de obstáculo o impedimento para que el agua circule".

La pasarela provisoria de Pampa Central

El secretario de obras públicas indicó que la idea es facilitarle la movilidad a la gente por el período que dure el emplazamiento de los puentes definitivos: "Hay otro a la altura de Pampa Central, que se encuentra incluso un poco más bajo que el que se va a realizar en Artigas y que sirve también para el tránsito de todos los días. Solo se corta cuando hay una lluvia muy intensa y crece el nivel del canal, pero son situaciones extraordinarias. Para el tránsito diario cumplen con la función requerida".

Por último, el funcionario recordó que a 200 metros de la calle Don Bosco, también hay un cruce peatonal por el puente de Catamarca que está más elevado que estas pasarelas temporales. "Se deshabilitó para el tránsito vehicular por los efectos de la inundación, pero también se permite el paso de las personas", finalizó.