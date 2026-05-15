TyC Sports confirmó que va a transmitir el Mundial 2026

El canal TyC Sports confirmó hoy que va a transmitir a la Selección Argentina y más partidos en vivo del Mundial 2026 desde Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición con 48 selecciones de la cita máxima del fútbol, del 11 de junio y hasta el 19 de julio.

En un comunicado, el canal de cable informó que en cada presentación de Argentina, que arrancará su camino en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania, TyC Sports contará con móviles, posiciones exclusivas y cámaras propias diferenciales.

"Además, todo el color de los fanáticos en las sedes y alrededores del estadio con los cronistas que mejor entienden la pasión que caracteriza a la hinchada celeste y blanca, detrás del sueño de defender el título y bordar la cuarta estrella", indicaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La cobertura de TyC Sports incluirá una programación íntegramente dedicada a la Copa del Mundo con diferentes segmentos de información, debate y análisis junto al plantel periodístico que mejor explica lo que sucede dentro y fuera de la cancha.

"Será el sexto Mundial consecutivo con derechos para televisar partidos del canal del deporte argentino, que ya dijo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el inolvidable Qatar 2022, con la consagración que desató una fiesta popular sin precedentes", agregó el comunicado.

También habrá un enorme despliegue multiplataforma en paralelo con contenidos exclusivos para el sitio web y las redes sociales líderes en deportes del país.

"Así, con la misma ilusión que despierta la Selección cada vez que sale a la cancha, TyC Sports renueva su compromiso con el hincha argentino para ofrecerle el evento más esperado cada cuatro años, en una propuesta única por la cantidad de horas en vivo, las figuras, el estilo y la calidad que lo distinguen", agregaron.

No informaron cuántos o cuáles otros partidos van a transmitir.