Preocupación en Casbas por el cierre de la oficina de PAMI: "Los afiliados deben viajar 40 kilómetros"

El Concejo Deliberante de Guaminí aprobó por unanimidad un proyecto para exigir el restablecimiento de la atención presencial de PAMI en Casbas, tras el cierre definitivo de la oficina local. La iniciativa también solicita que, mientras no se normalice el servicio, se realicen operativos periódicos para asistir a los afiliados de la localidad.

La propuesta fue impulsada por el concejal Ignacio Sarasibar, del bloque Fuerza Patria, quien explicó que la dependencia dejó de funcionar en 2024 luego del despido del trabajador encargado de la atención. Más tarde se implementó un sistema itinerante con personal proveniente de Coronel Suárez y Chivilcoy, aunque esa modalidad también fue discontinuada.

"Hoy la oficina de PAMI de Casbas se encuentra totalmente cerrada. Los afiliados tienen que trasladarse mínimamente desde Casbas a Guaminí, estamos hablando de unos 40 kilómetros de distancia", señaló Sarasibar en diálogo con LU2.

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En la actualidad, quienes necesitan realizar trámites deben dirigirse hasta allí, donde un solo administrativo atiende la demanda de distintas localidades del distrito, entre ellas Casbas, Garré y Bonifacio. Según indicaron desde el cuerpo legislativo, la situación afecta a más de 2500 afiliados.

El edil advirtió que la falta de atención cara a cara impacta especialmente en jubilados y pensionados, un sector que suele requerir acompañamiento para resolver gestiones vinculadas a la salud y la cobertura médica.

"La cuestión de fondo tiene que ver con que sectores tan vulnerables como los jubilados y pensionados pierden la atención presencial", expresó. En ese sentido, sostuvo que muchos afiliados necesitan “a una persona de carne y hueso que pueda ayudarlos a hacer trámites”.

Además, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos impulsados desde el distrito. "Hasta la fecha seguimos sin ningún tipo de respuesta. Estamos frente a un gobierno al que no le importan las localidades del interior y que castiga a este segmento con jubilaciones cada vez más bajas y programas de medicamentos totalmente desarticulados", afirmó.

En la misma línea, sostuvo que no tiene expectativas de que la actual gestión nacional pueda mejorar la atención ni las condiciones de bienestar de los jubilados.

Por último, aseguró que continuarán impulsando gestiones para recuperar el servicio en la localidad. "Desde nuestro pequeñísimo lugar vamos a hacer todo lo posible para garantizar la atención", concluyó Sarasibar.