Coronel Pringles: le robaron una moto y recuperaron solo el cuadro

Una vecina pringlense manifestó su indignación luego de recuperar la "moto" robada a su hijo.

Sin motor, ni ruedas, ni cachas, ni luces, recibió apenas el cuadro del vehículo de parte de la Policía, 20 días después del delito.

"Desde el día 1 que todo se hizo mal, y no meto a todos en la misma bolsa pero la mayoría están con un oficio por un sueldo, cero responsabilidad con el ciudadano" declaró Vanesa Ferreyra, la vecina damnificada, sobre el robo de la moto que pertenecía a su hijo Alejo.

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"Hoy como mamá decir que me duele el alma es poco al ver lo que me devolvieron de la moto de mi hijo. No tuvimos la suerte que tienen otros de recuperar sus cosas enteras" agregó , acompañando el texto con la foto de la moto recuperada, visiblemente desmantelada.

"¿Por qué se manejó todo con tanta demora? No puedo entender que una orden de allanamiento tarde 48 horas en pedirse. ¿O tenés que tener plata para que al rato encuentren todo? Solo le pido a Dios que los que estuvieron metidos para entorpecer el procedimiento paguen por lo que hicieron, que se hagan cargo. No voy a parar hasta tener una respuesta", afirmó.

Vanesa había denunciado que el hecho sucedió el 26 de abril, en horas de la noche. Sin embargo lamentó que hayan pasado varios días hasta que se otorguen las órdenes de allanamiento.

"Esa noche, hasta las 23, la moto estaba. Vieron que el portón estaba abierto, como estaba tan feo y había mucho viento supusieron que era por eso, fueron y lo cerraron. Pero al otro día a la mañana mi hijo se levanta a trabajar y le faltaba la moto", explicó.

En las cámaras de seguridad se pudo ver a los dos delincuentes que robaron la moto en el barrio Roca. Hasta ahora no se informó sobre ninguna detención por el delito (agencia Coronel Pringles).