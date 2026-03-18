Día del Sándwich de Milanesa: por qué se celebra hoy y cuál es el secreto para que sea sabroso

El Día del Sándwich de Milanesa se celebra cada 18 de marzo en Argentina, en honor a uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y especialmente de Tucumán. Esta fecha reúne a miles de fanáticos en todo el país para rendir tributo a una preparación que combina tradición, sabor y creatividad popular.

El 18 de marzo, Tucumán se convierte en epicentro de los festejos con eventos, competencias y promociones especiales en más de 300 sangucherías, según datos de la organización de La Semana del Sánguche de Milanesa, que se realiza desde 2022. La jornada fue elegida para conmemorar a José Norberto “Chacho” Leguizamón, referente de la cocina tucumana, quien popularizó este sándwich y falleció ese mismo día en 2010.

Por qué se celebra el Día del Sándwich de Milanesa hoy

La elección del 18 de marzo como Día del Sándwich de Milanesa responde a un reconocimiento colectivo a la figura de José Norberto “Chacho” Leguizamón, propietario de uno de los locales más emblemáticos de San Miguel de Tucumán.

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Leguizamón comenzó a servir el sánguche de milanesa en 1973 y rápidamente su receta se volvió un clásico en la provincia. Tras su fallecimiento, el humorista Diego Viruel y la legisladora Carolina Vargas Aignasse impulsaron la idea de instaurar una fecha en su homenaje, iniciativa que fue adoptada de manera espontánea por la comunidad tucumana.

Actualmente, el festejo trasciende las fronteras provinciales y se convirtió en un evento nacional, con actividades que incluyen el Festival del Sánguche Tucumano, donde se premian las propuestas más creativas y deliciosas de la región.

Cuál es el origen del Día del Sándwich de Milanesa

El Festival del Sánguche Tucumano propone degustaciones y competencias para encontrar la versión más original y sabrosa (Foto: Gabriel Lemme)

Aunque el sándwich tiene su origen en Inglaterra, atribuido a John Montagu, cuarto conde de Sandwich, el sánguche de milanesa es una creación netamente argentina, con raíces profundas en Tucumán.

Según el crítico gastronómico Pietro Sorba, esta versión ocupa un lugar destacado en las preferencias de los argentinos.

La celebración comenzó en 2013, cuando la comunidad tucumana decidió rendir homenaje a Leguizamón, a pesar de que el proyecto nunca fue oficializado por ley.

Desde entonces, cada 18 de marzo, locales y fanáticos celebran al plato típico con degustaciones, competencias y actividades culturales. El evento reúne a representantes de toda la provincia, quienes participan en concursos para elegir al mejor sánguche y al “sanguchero más rápido”, reflejando la importancia social y cultural de esta preparación.

Cómo preparar el Sándwich de Milanesa perfecto

La lechuga y el tomate fresco aportan color y sabor al sánguche de milanesa, uno de los favoritos de la gastronomía argentina (Taste Atlas)

La clave para un sánguche de milanesa auténtico está en la calidad de los ingredientes y la atención a los detalles en su preparación. De acuerdo con Sebastián Galia, ganador del premio al Mejor Sándwich de Milanesa de Tucumán en 2023, el secreto reside en el uso de un mix de especias propio y en la frescura de cada componente.

Según el cocinero e investigador de la cocina autóctona norteña Napoleón Castellote, la receta tradicional tucumana lleva carne de nalga finamente cortada, marinada en huevo, ajo y condimentos, empanada y frita en abundante aceite hasta lograr una textura crocante y dorada.

El pan tipo flautita o francés, acompañado de lechuga, tomate, cebolla y aderezos como mayonesa y mostaza, completa la experiencia. El toque final puede incluir salsa picante, huevo frito o papas, según el gusto de cada persona.

Para lograr el mejor resultado en casa, los expertos recomiendan golpear bien la carne para obtener una milanesa fina, utilizar pan rallado de buena calidad y freír en aceite bien caliente.

El pan debe ser fresco, con miga suave y corteza firme, y los acompañamientos, abundantes y frescos. Así se consigue un sánguche sabroso, con equilibrio entre crocancia y sabor, digno de la celebración. (Infobae)