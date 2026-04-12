Gay propuso eliminar una de las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires

El exintendente de Bahía Blanca y actual diputado por La Libertad Avanza, Héctor Gay, propuso la eliminación de una de las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires para dejar de contar con un sistema bicameral, para lo cual habría que avanzar en un proyecto de reforma constitucional.

La propuesta, similar a la que años atrás había hecho Nidia Moirano, establece como objetivo "el establecimiento de un sistema unicameral". Además, propone que la Convención Reformadora revise distintos artículos de la Carta Magna de la provincia, entre los que se encuentran 55°, 61°, 67°, 125°, 126°, 128°, 129°, 135°, 143°, 144°, 146°, 154°, 159°, 175°, 182°, 190°, 201° y 208°, además de los capítulos I a VII de la sección Poder Legislativo.

"El sistema bicameral suele actuar como un freno burocrático. El trámite de 'revisión' entre cámaras a menudo deriva en el bloqueo de iniciativas necesarias o en dilaciones temporales que desconectan la urgencia social de la respuesta normativa. Una sola cámara garantiza un proceso de formación y sanción de leyes más dinámico, eliminando la redundancia y permitiendo que la provincia cuente con un marco legal ágil frente a los cambios de la realidad económica", señaló el legislador.

Según el proyecto de ley, el pasaje a un sistema unicameral constituye una "reforma estructural y sistémica". Al respecto, afirmó que la estructura parlamentaria actual conlleva "una duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas que resultan insostenibles".

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"El argumento histórico de que el Senado representa al territorio y los diputados a la población ha perdido vigencia práctica en el ámbito provincial, donde ambas cámaras suelen responder a las mismas lógicas partidarias. La propuesta de una Asamblea Legislativa única busca una representación más genuina, eliminando privilegios de 'casta' política y planteando un criterio de unidad funcional", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que varias provincias argentinas ya pasaron a utilizar este sistema, como Córdoba, San Luis y Tucumán. Asimismo, remarcó que su propuesta no solo busca el ahorro fiscal, sino que es "un imperativo moral y funcional".

"La propuesta de transición en la provincia de Buenos Aires no representa un quiebre, sino una evolución hacia la sinceridad institucional", dijo.



Considerandos

En los considerandos del proyecto, Gay asegura que "mientras que 15 provincias han avanzado hacia la modernidad administrativa de la unicameralidad, nuestro distrito persiste en sostener una estructura elefantiásica que no se traduce en mejores leyes, sino en mayores impuestos para los bonaerenses".

"En el marco de una crisis económica profunda, el sostenimiento de dos cuerpos legislativos con funciones análogas constituye un gasto superfluo. La unicameralidad permitirá una reducción directa del presupuesto legislativo, reasignando esos recursos a áreas críticas como seguridad, salud y educación", aseguró.

El legislador libertario por la Sexta Sección manifestó que "la dispersión del poder legislativo en dos cámaras dificulta el control ciudadano sobre sus representantes".

"Al unificar la representación en un solo cuerpo, se clarifica la responsabilidad política de cada legislador. El ciudadano podrá identificar con mayor precisión el sentido del voto y la trazabilidad de los proyectos, reduciendo el margen para las negociaciones opacas que suelen gestarse en la intermediación de ambas cámaras", dijo.

Gay explicó que "la reforma propuesta no es solo una medida de ahorro fiscal, sino un imperativo moral y funcional".

"La propuesta de una Asamblea Legislativa única busca una representación más genuina, eliminando privilegios de 'casta' política y optimizando la representatividad bajo un criterio de unidad funcional", afirmó.

De qué trata

El proyecto de Gay propone habilitar una reforma constitucional parcial en la provincia de Buenos Aires, enfocada exclusivamente en el funcionamiento del Poder Legislativo.

Para ello se deberán modificar artículos de la Constitución provincial vinculados a la organización de la Legislatura. También establece la convocatoria a una Convención Reformadora, que será la encargada de redactar y aprobar los cambios.

De acuerdo con el texto, la Convención deberá sesionar por un plazo máximo de 120 días, aprobar la reforma con el vote de dos tercios de sus integrantes y limitarse a tratar únicamente los artículos habilitados por la ley.

Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la norma.