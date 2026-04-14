Liga Argentina: se armaron las llaves de octavos y Depo Viedma cruza con el más difícil
Gimnasia y Esgrima La Plata fue el último en ingresar, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.
La victoria de Gimnasia y Esgrima Plata ante Racing, por 77-72, le dio el pasaje a los octavos de final y, al mismo tiempo, se terminaron de armar las dos llaves de octavos de final que restaban en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.
En este reacomodamiento, el menos favorecido resultó Deportivo Viedma, que cruzará ante Provincial (Rosario), el equipo de mejor récord en toda la Liga.
En la Conferencia Sur cruzarán Provincial-Viedma, al mejor de cinco, comenzando el jueves en Rosario.
Las otras series serán Central Entrerriano-Gimnasia, Lanús-Quilmes y La Unión-Pico.
En tanto, en la Norte se medirán Amancay-Villa San Martín, San Isidro-Salta Basket, Barrio Parque-Comunicaciones y Sportivo Suardi-Santa Paula.
Los cuatro que pasen de cada lado se reordanarán de acuerdo con la posición que ocuparon en la fase regular, y cruzarán entre Conferencias: Norte contra Sur.