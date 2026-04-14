La Falda y El Nacional meten hoy el partido pendiente de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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La Falda y El Nacional disputarán esta noche el partido pendiente correspondiente a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El mismo, que había sido suspendido a raíz de la humedad en el Lili Pisani, comenzará a las 21, con arbitraje de Alejandro Ramallo, Mariano Enrique y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

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Los locales aún no pudieron ganar, cediendo frente a Velocidad (77-54), Sportivo (93-55) y Altense (79-48).

Para hoy, el albirrojo no podrá jugar Benjamín Jaratz, que se esguinzó el domingo jugando en U21 y Valentino Kleja, con un golpe en un hombro, continúa recuperándose.

En tanto, la visita (completa) viene de sumar si primera victoria, como local, ante Sportivo, 106 a 92, siendo el primer equipo en llegar a las tres cifras en el actual torneo.

La próxima

La quinta fecha, el próximo viernes, contendrá los partidos Ateneo-San Lorenzo, Sportivo-Argentino, Comercial-Bahía Basket, El Nacional-Altense, Velocidad-9 de Julio y La Falda-Espora.

Posiciones

1º) Altense, 8 puntos (4-0)

2º) Ateneo, 7 (3-1)

2º) San Lorenzo, 7 (3-1)

2º) Comercial, 7 (3-1)

2º) Velocidad, 7 (3-1)

6º) 9 de Julio, 6 (2-2)

6º) Sportivo, 6 (2-2)

6º) Argentino, 6 (2-2)

9º) El Nacional, 4 (1-2) (*)

9º) Bahía Basket, 4 (0-4)

9º) Espora, 4 (0-4)

12º) La Falda, 3 (0-3) (*)

(*) Tienen un partido menos.