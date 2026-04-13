Cooperación internacional: la embajada de Israel donó una ambulancia equipada al municipio

Tras el compromiso asumido luego de la trágica inundación de marzo de 2025, la embajada de Israel en la Argentina y la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (Mashav) hicieron entrega al municipio de Bahía Blanca de una ambulancia totalmente equipada, a fin de optimizar el sistema de salud y atención en el ámbito comunal.

En un acto desarrollado en dependencias de Defensa Civil, el intendente Federico Susbielles recibió formalmente las llaves del vehículo de manos del embajador Eyal Sela.

“Esta ambulancia nos permite recuperar nuestra capacidad operativa; este apoyo es más que importante y la presencia de estas autoridades en la ciudad en momentos difíciles, es algo que nosotros debemos resaltar”, sostuvo el jefe comunal.

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En tanto, el diplomático aseguró sentirse “honrado de estar presente nuevamente en la ciudad. Hace más de un año, cuando todos vimos el desastre por la inundación en esta ciudad amiga, que alberga una importante comunidad judía, y que tiene buenas relaciones con Israel, decidimos ayudar y apoyar, en ese primer momento, enviando camiones con colchones”.

“Pensamos que no era suficiente; decidimos con Mashav, la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, entregar esta ambulancia. Vamos a seguir adelante, esto muestra la amistad que tenemos entre ambos pueblos y con la ciudad de Bahía Blanca”, enfatizó Sela.