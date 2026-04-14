Sin freno: el INDEC anunció que la inflación de marzo trepó al 3,4% y ya acumula un 32,6% interanual

En un escenario extremadamente volátil por las consecuencias económicas que provoca la Guerra en Medio Oriente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo confirmó los pronósticos de aceleración de las consultoras, al alcanzar una suba del 3,4% (+0,5 p.p. respecto a la medición de febrero).

De este modo, ya se acumula un alza del 9,4% en el primer trimestre del año y un total de 32,6% en los últimos 12 meses, según anunció este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue "Alimentos y bebidas no alcohólicas". Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles".

En tanto, la división que registró el menor incremento en marzo de 2026 fue "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,6%), mientras que "Prendas de vestir y calzado" se mantuvo sin variaciones.

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A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por el IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y el Noreste (3,1%).

En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el Gran Buenos Aires registró 2,6%, por debajo del promedio nacional. (NA y TN)

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