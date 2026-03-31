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Se acelera la inflación en Bahía: los precios subieron un 2,60% durante marzo, según el IPC Online

La variación de los últimos 12 meses fue del 28,22 % y el acumulado del primer trimestre de 2026 asciende a 6,92%.

La inflación en Bahía Blanca sigue acelerando: luego de registrar una suba de 1,8% en enero y de 2,31% en febrero, alcanzó en marzo un preocupante 2,60%, según reveló este martes la medición mensual que realiza el equipo del IPC Online en base a un relevamiento de más de 3900 productos y servicios a nivel local.

El nuevo reporte también indicó que la variación de los últimos 12 meses llegó a un 28,22 % y que el acumulado del primer trimestre de 2026 ascendió al 6,92%.

 

La principal suba se dio en los rubros de "Transporte y comunicaciones" (6,69%), "Educación" (5,80%) y "Vivienda y servicios básicos" (3,20%), que en esta oportunidad tuvieron mayor impacto que "Alimentos y bebidas" (1.71%).

En contraste, el muestreo -que alcanzó un total de 10.170 precios- reveló que los rubros "Equipamiento del hogar" (-0,10%) y "Esparcimiento" (-0,18%) "actuaron como anclas, moderando parcialmente el índice general".

"La inflación del mes de marzo se mantiene en el orden de los 2 puntos con leve aceleración respecto al mes anterior. La variación del nivel general viene empujada por servicios regulados y fuerte variación estacional. El orden de variación viene dado por transporte (combustibles), educación (cuota de colegios), vivienda (agua y electricidad) y alimentos (carnes y verduras)", agregó el informe.

"El comportamiento de marzo muestra una inflación heterogénea, con pocos rubros explicando gran parte del aumento", detalló.

"En síntesis, marzo estuvo dominado por precios regulados y estacionales, más que por una presión inflacionaria generalizada", completó el reporte.

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