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El cerrense Joaquín Pereyra debutó en el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Unión 2 a 1

El lateral zurdo formado en Sansinena y Liniers hizo su presentación con la camiseta del Pincha, que lo dio vuelta y es puntero de la Zona A.

Prensa Estudiantes de La Plata.

Con el cerrense Joaquín Pereyra entre los iniciales, Estudiantes de La Plata venció a Unión de Santa Fe 2 a 1 y lidera la Zona A, en el marco de la 14ª fecha.

El pibe de 20 años --formado en Sansinena y Liniers-- hizo su debut oficial en la elite del fútbol argentino.

"Joaco" fue reemplazado a los 62 minutos.

El Tatengue se puso en ventaja con un gol de Marcelo Estigarribia, a los 36 minutos.

Pero en el complemento, Estudiantes lo dio vuelta con los tantos de Fabricio Pérez --a los 14 minutos-- y de Mikel Amondarian en el tercer minuto de descuento.

El Pincha lidera con 24 puntos, 2 más que Vélez, que jugará el lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

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