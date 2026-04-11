El cerrense Joaquín Pereyra debutó en el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Unión 2 a 1

Con el cerrense Joaquín Pereyra entre los iniciales, Estudiantes de La Plata venció a Unión de Santa Fe 2 a 1 y lidera la Zona A, en el marco de la 14ª fecha.

El pibe de 20 años --formado en Sansinena y Liniers-- hizo su debut oficial en la elite del fútbol argentino.

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"Joaco" fue reemplazado a los 62 minutos.

El Tatengue se puso en ventaja con un gol de Marcelo Estigarribia, a los 36 minutos.

Pero en el complemento, Estudiantes lo dio vuelta con los tantos de Fabricio Pérez --a los 14 minutos-- y de Mikel Amondarian en el tercer minuto de descuento.

El Pincha lidera con 24 puntos, 2 más que Vélez, que jugará el lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero.