Saldungaray se viste de gala: arranca hoy otra edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia

Saldungaray se prepara para recibir, hoy y mañana, a miles de visitantes en lo que promete ser una gran edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia. El evento, que se ha consolidado como un pilar del calendario turístico-cultural del distrito y la provincia de Buenos Aires, busca no solo celebrar la cosecha, sino también poner en valor la creciente producción de los viñedos bonaerenses.

Desde las 12, el predio del Ferrocarril abrirá sus puertas con una propuesta integral que incluye un paseo de artesanos y productores, un variado patio gastronómico -ideal para disfrutar en familia en el marco del hermoso paisaje serrano-, shows musicales y una feria donde se encontrarán no sólo las bodegas del Sudoeste, sino de toda la provincia.

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La música será el hilo conductor de la celebración. Este año la fiesta ha apostado por una oferta artística de jerarquía nacional, equilibrando la profundidad del folklore y el ritmo del rock nacional.

Hoy el plato fuerte llegará a las 19 de la mano de Teresa Parodi. La reconocida referente de la música popular argentina traerá su repertorio cargado de historia e identidad al escenario principal.

Antes pasarán por el escenario, desde las 16, el DJ Enzo Ibarra, seguido por el solista Néstor Gómez, Chila y La Escuela Folklórica Municipal.

Tras el recital de Parodi, llegará el dúo Paredes-Molina y, en el cierre, volverá el DJ Enzo Ibarra.

Mañana el clima festivo continuará con diversas bandas locales y regionales, y cerrará con el recital de Los Rancheros y otras propuestas. La banda de Meno Fernández repasará sus grandes éxitos para cerrar la fiesta bien arriba.

Además, desde las 16 se presentarán el DJ Colo, Benita Graff, Radio Robot y los talleres folklóricos.

Tras la presentación de Los Rancheros, vendrán La Trenza y, en el final, DJ Colo.

El acceso al predio es libre y gratuito.

Desde Expoagro

El interés que la actividad vitivinícola y la fiesta despiertan entre las autoridades provinciales quedó de manifiesto días atrás, cuando el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, aprovechó su paso por la muestra agropecuaria Expoagro para lanzar la celebración.

"En los últimos cinco años la cantidad de viñedos bonaerenses creció casi un 50%", enfatizó el funcionario durante la presentación, en la que invitó a productores, visitantes y turistas a participar del evento.

Destacó que la fiesta no solo pone en valor la producción vitivinícola bonaerense, sino que también invita a conocer una región con gran atractivo turístico.

“La propuesta es doble: por un lado, disfrutar de la vendimia, conocer la producción vitivinícola bonaerense y todo lo que allí se va a presentar; y, por el otro, aprovechar para pasar un lindo fin de semana en una región que realmente vale la pena visitar”, afirmó.

“Todas las producciones son importantes en la provincia, y en ese marco la fruticultura en general y la vitivinicultura en particular tienen un enorme potencial. Son actividades que pueden convertirse en vectores de crecimiento y de desarrollo local”, enfatizó el ministro.

La celebración contará además con la participación de una delegación invitada de productores de Río Negro y La Pampa, con el objetivo de intercambiar experiencias con otras regiones vitivinícolas del país.

“En la Fiesta de la Vendimia va a haber muchos más viñedos y bodegas para que todos puedan conocer y disfrutar de los vinos bonaerenses”, resaltó el ministro.

Rodríguez dijo que la vitivinicultura bonaerense, gracias a las políticas del gobernador Axel Kicillof, tiene una realidad distinta a la nacional.

“A nivel nacional, en los últimos dos años, bajo el gobierno de Milei, dejaron de producir más de 2.000 establecimientos, lo que implica una reducción superior al 9% respecto del total”, lamentó.

La superficie nacional cultivada con vid también se vio afectada: en 2025 se registraron 3.726 hectáreas menos que en 2024 y 8.627 hectáreas menos que en 2023, lo que implica una caída del 4,2% en la superficie total destinada a esta producción.

“En Buenos Aires vemos una trayectoria diferente: en los últimos cinco años la cantidad de viñedos creció un 44%”, aseguró.

Para Javier Rodríguez, estos datos reflejan el impacto que tienen las políticas nacionales sobre las economías regionales y sobre los pequeños y medianos productores, que enfrentan “mayores costos, caída del consumo interno y dificultades para sostener la producción”.

En esa línea, remarcó que la Provincia mantiene una estrategia distinta, orientada a sostener la producción y promover el desarrollo de nuevas actividades en el interior bonaerense. Una herramienta, ent al sentido, es una línea de financiamiento a 7 años de plazo específica para la fruticultura desarrollada a partir de un convenio entre el Banco Provincia y el ministerio de Desarrollo Agrario.

Asimismo, el ministerio impulsa iniciativas para potenciar la producción vitivinícola bonaerense, como el módulo experimental de vid que funciona en la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO).

Allí se implantaron ocho variedades —Tannat, Gewurztraminer, Cabernet Sauvignon, Ancellotta, Pinot Noir, Malbec, Merlot y Semillón— con el objetivo de identificar cuáles se adaptan mejor a la región y evaluar su potencial productivo.

La marca “Vino Buenos Aires”, creada a partir de la Ley Provincial N° 15.404, establece el Régimen de Promoción e Incentivo para la Industria Vitivinícola y busca fortalecer la identidad y comercialización de los vinos producidos en territorio bonaerense.

En paralelo, el gobierno provincial impulsa la Ruta del Vino Bonaerense, un circuito de enoturismo que incluye bodegas ubicadas en zonas serranas, la costa atlántica y localidades cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, como Chapadmalal, Tandil, Saldungaray, Cañuelas y Berisso.