Solana Sierra consiguió un gran triunfo y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

La tenista argentina Solana Sierra consiguió un gran triunfo en sets corridos ante la polaca Magdalena Frech que le permitió meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid.

Sierra, que actualmente ocupa el puesto número 88 del ranking WTA, se impuso con un sólido 6-2 y 6-4, luego de una hora y 16 minutos de juego.

A la tenista argentina le alcanzó con quebrar el saque de su oponente dos veces en cada set para llevarse una cómoda victoria que la metió entre las 32 mejores del torneo que se lleva a cabo en la capital española.

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Previamente, Sierra había derrotado en su debut a la ucraniana Dayana Yastremska en un encuentro donde se impuso luego de dos tie-breaks parejísimos.

En la tercera ronda, Sierra se enfrentará con la ganadora del partido entre la española Cristina Bucsa (27°) y la tunecina Zeynep Sönmez.

Esta buena actuación en Madrid le permite a Sierra volver a poner su nombre en las primeras planas, tal como ocurrió el año pasado en Wimbledon, donde sorprendió al mundo al alcanzar los octavos de final después de ingresar al cuadro principal desde la clasificación. (NA).