Operativo de control en Patagones terminó con tres detenidos

En medio de los controles también se secuestraron vehículos en falta.

En el marco de un amplio operativo de control, el Comando de Patrulla Rural Patagones procedió a la detención de tres personas por diferentes hechos.

El primero de ellos, un hombre de 43 años, era requerido por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género.

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A otro de los acusados, un joven de 20 años, se le secuestró una importante cantidad de drogas, mientras que del tercero, también del sexo masculino, no se dieron otras precisiones, aunque se supo que era buscado por un delito.

El operativo contó con el apoyo de la Policía Comunal, Seguridad Vial, DDI, dirección de Tránsito e Inspección General.

Fue monitoreado con el acompañamiento de la dirección de Seguridad y de la Secretaria de Gobierno de Carmen de Patagones, arrojando también como resultado la identificación de 180 ciudadanos y 140 vehículos y 21 camiones (agencia Carmen de Patagones).