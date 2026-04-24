Nacho Larrañaga presenta su primera novela histórica en la Feria del Libro

La obra se sitúa en 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial

El escritor argentino Nacho Larrañaga presentará su primera novela histórica, El bramido del ciervo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La actividad tendrá lugar el miércoles 29 de abril a las 18:15 en el stand 1010 del Pabellón Verde, dentro del predio de La Rural, donde la Editorial Galerna participa con su espacio.

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La obra se sitúa en 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y sigue la historia de Delia Anfossi, una mujer que es forzada a abandonar su vida y enfrentarse a un contexto atravesado por la violencia, el exilio y la supervivencia.

La trama recorre su paso por la Resistencia Italiana y su posterior llegada a América, donde, bajo distintas identidades, intenta reconstruirse mientras el pasado persiste.

Según explicó el autor, la novela surge a partir de una historia real que despertó su interés.

"Esta intrigante historia llegó a mí y sentí la necesidad de escribirla. La cabeza de Delia Anfossi, más conocida como 'la troia' ('la zorra') o 'la carnicera de fascistas', tenía un precio muy alto, pero su paradero seguía siendo una incógnita. Algunas mujeres no nacen heroínas: la historia las obliga a serlo", señaló Larrañaga.

La edición propone además una experiencia sensorial para el lector: el libro se entrega en una caja especial que contiene objetos vinculados directamente con la trama. Cada elemento fue seleccionado para ampliar la experiencia de lectura y conectar al público con el universo de la novela más allá de las palabras.

La publicación cuenta con el respaldo de la Embajada de Italia en Argentina, que destacó su valor cultural e histórico.

Nacho Larrañaga

Nació en Carmen de Patagones, en 1973. Es egresado de la Escuela de Teatro de La Plata. Vivió en México entre 1997 y 2014, donde participó en proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos.

Incursionó en la música con el dúo Miel Caliente, y editó dos discos como cantante y autor. Compuso letras para artistas consagrados.

Bajo el seudónimo de Mubieli, realizó obras plásticas que fueron expuestas en América y Europa.

Es creador y coordinador del proyecto literario y solidario Pueblos rotos, que incluye a 43 grandes artistas argentinos. En 2017 publicó su primera novela, Nash. Su segunda novela, El espejo del lago está en proceso de adaptación para serie televisiva. En 2023, El sendero de los conejos blancos (Metrópolis Libros).