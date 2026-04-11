Se realizó el acto oficial por el 198º aniversario de Bahía Blanca

Con la presencia de autoridades políticas, civiles y militares se desarrolló el acto oficial por el 198º aniversario de Bahía Blanca encabezada por el jefe comunal, Federico Susbielles.

En su discurso, destacó la entereza de los bahienses para superar la adversidad y convocó al consenso en busca de una ciudad próspera para todos.“Los vecinos de Bahía van escribir a futuro sus mejores páginas”, aseguró.

La ceremonia tuvo lugar en el hall del palacio comunal y contó con la participación de la Compañía de Danza Contemporánea de la Escuela de Danza Alba Lutecia, el trío de trompetas a cargo del profesor Oleg Skoliak y el Coro de Jóvenes que interpretó la chacarera “La vieja”, con la pareja de bailarines del profesorado de Danzas Folklóricas compuesta por Ariadna Caraballo y Conrado Galdames.

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El titular del ejecutivo hizo uso de la palabra luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Orquesta Escuela de Ingeniero White e interpretado por Mili Sayem y el Himno a Bahía Blanca, interpretado en este caso por el Coro de Niños de la Cooperativa Obrera, el Coro de la Escuela San Cayetano y Coro de la Escuela Vera Peñaloza.

"Hablo aquí como intendente de todos los bahiense y como vecino de esta ciudad. Cuando uno habla de estos ámbitos institucionales, muchas veces tiene que despojarse de su pensamiento individual para tratar de representar, entender y trazar una línea que nos contenga a todos y sin lugar a dudas nos invite a mirar al futuro, especialmente después de momentos complejos”, manifestó, en la apertura de su discurso.

“Nos toca a nosotros ser la generación del Bicentenario, estamos a sólo dos años de cumplir 200 años. Al asumir como jefe comunal tenía en claro en ese momento, y lo reitero ahora, que no íbamos a ser la generación del brillo, la generación del oro de la ciudad, porque hay mucho por hacer; porque conozco la calidad de nuestra dirigencia, la fortaleza la robustez de nuestras instituciones, estoy seguro que somos la generación que sí coloque los cimientos para la construcción de una Bahía Blanca grande, que nos abrace, nos contenga y nos permita ser felices a todos”.

“Por eso ayer constituimos el Gabinete del Bicentenario, que se va a ampliar considerablemente porque necesitamos tener todas las voces y todos los aportes en ese ámbito, que trabajen no solamente en esa fecha, que va a ser importante para todos, sino también en una visión decidida rumbo al futuro y que permita estructurar las condiciones para que Bahía Blanca pueda crecer siempre”, expresó.

El intendente hizo especial hincapié en que se debe apuntar “a una ciudad que genere los consensos, los ámbitos y puntos de encuentro que nos permitan generar buenas condiciones y avanzar. Una ciudad que contenga a todos".

“Bahía Blanca tiene que estar cimentada por conceptos y valores: una ciudad fraterna, una ciudad diversa, una ciudad pacífica, una ciudad solidaria, una ciudad que sepa estar unida aún con las diferencias que podamos tener”.

“Yo estoy convencido que en Bahía Blanca lo mejor está por venir, que tenemos las condiciones para poder relanzar la ciudad hacia un futuro promisorio. A veces claramente las cosas no son como queremos y lo importante es qué hacemos con eso y nuestra comunidad, los vecinos y vecinas mostraron coraje, mostraron resiliencia, solidaridad, sentido colectivo que permitió que la ciudad no caiga en esa hora difícil. Y por eso no puedo estar más orgulloso como intendente de los vecinos de mi ciudad”, aseveró.

“Estamos de pie, sin lugar a dudas; si pudimos con lo que nos pasó podemos con lo que viene, tenemos que mantenernos unidos, no nos tenemos que rendir. Estoy convencido de que los vecinos de Bahía Blanca van a escribir a futuro sus meojres páginas. Se lo merecen ,nos lo merecemos todos, y es momento de que lo hagamos".

"Los convoco a cada uno con sus diferencias a unirnos a dar nuestra mejor versión y a construir esa Bahía Blanca que sin lugar a dudas podemos construir entro todos”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes miembros del gabinete municipal; concejales; legisladores provinciales; representantes de fuerzas de seguridad y de la armada; autoridades eclesiásticas, judiciales, educativas y consulares, representantes del sector industrial y productivo, Veteranos de la Guerra de Malvinas, vecinos y vecinas de la ciudad.