Bauni, campeón del Norpatagónico en el desempate: "Tuve otra oportunidad y la pude aprovechar"

Santiago Bauni y el clásico beso a la copa, tras ser campeón en el Norpatagónico. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Luego de liderar la competencia desde el segundo día e ingresar al último hoyo con un golpe de ventaja con sus perseguidores y compañeros de salida, Santiago Bauni debió demostrar todo su temple y talento en el desempate.

Repitiendo el hoyo 18, el oriundo de Pinamar logró vencer a Nelson Ledesma, para consagrarse campeón del 45° Abierto Norpatagónico, que culminó ayer en Club de Golf Palihue ante un gran marco de público.

"Estoy muy contento, con alivio porque fue un final muy cerrado. No es fácil tirar para ganar y erra, pero pudo pensar que lo que se me presentaba era otra oportunidad. Pude seguir jugando de la misma manera que lo hice toda la semana", le contó Bauni a La Nueva. segundos después de terminar el playoff.

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Un tiro que no entró por centímetros y el gran cierre de Ledesma, hicieron que la victoria se le escapara en el cierre. Aunque, claro, a Bauni le quedaba una chance más y no la desaprovechó.

"Pensé que no había perdido, eso fue lo que se me cruzó por la cabeza. En un momento estaba un poco decepcionado pero rápidamente me dije que no había perdido. Entendí que hubiese sido peor si hubiera tirado para empatar y hubiese perdido, esto era para ganar, tuvo otra oportunidad y la pude aprovechar", remarcó.

Finalmente, el nuevo campeón del Abierto terminó los 72 hoyos con 268 golpes (12 bajo el par), con la siguientes tarjetas a lo largo de los cuatro días de acción: 66, 65, 67 y 70.

A eso, además, se le sumó un birdie en el hoyo de desempate (el 18), uno menos que su rival Ledesma.

-¿Era una presión extra arrancar como líder estos últimos días?

-Sí, pero yo siento que me gusta más estar cómo líder que venir de abajo.

-Como que depende de vos...

-Sí, sí, siento que estoy tranquilo cuando estoy en la punta. Creo que nunca la perdí, sí la empaté pero no la perdí, eso me mantenía tranquilo.

-¿Pudiste aplicar la estrategia con la que llegaste, tuviste que modificarla?

-La verdad que los primeros seis hoyos estaba un poco acelerado. Yo tengo mi plan y en un momento sentí que estaba fuera de ese plan y me enfoqué nuevamente en lo que tenía que hacer y a partir de ahí, por lo menos de la parte mental, fue otra cosa.

-¿Cuando baje la tensión vas a disfrutar más del título por cómo se dio?

Creo que sí. Hubiese sido muy duro haberlo perdido, va a ser un alivio sobre todo por poder ganar y no haber perdido de esa manera. Estoy con ganas de volver y festejar con mis amigos y familia.

-¿Qué significa para vos este campeonato?

-Todas las victorias, sobre todo un regional con tanta historia como este, es muy importante. Estoy feliz, con ganas de seguir peléandola y obteniendo triunfos.