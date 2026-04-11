Norpatagónico: tras un final apasionante, Santiago Bauni se consagró campeón en Palihue

Santiago Bauni se consagró campeón esta tarde del Campeonato Abierto Norpatagónico de golf, que se desarrolló una vez más en el Club de Golf Palihue de nuestra ciudad.

La 45° edición del tradicional e histórico certamen tuvo una definición apasionante, con tres jugadores que dieron la última ronda con una paridad casi absoluta, el viento como factor clave y un ganador que se terminó definiendo recién en un playoff de desempate.

Para ponerse por primera vez el saco de ganador en Palihue, el oriundo de Pinamar debió reponerse de un duro momento, ya que aún con ventaja (-12 sobre -11), no pudo culminar su tarea en el último hoyo de la tarde y Nelson Ledesma logró igualarlo en -12 (268 golpes), forzando así el desempate y dejando en tercer lugar a Franco Romero (269 golpes).

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Repitiendo otra vez el hoyo 18 para desempatar, Bauni terminó imponiéndose al cerrar con un golpe menos (birdie y Ledesema hizo par) una fenomenal tarea, ante la atenta mirada de una gran cantidad de espectadores que disfrutaron de la definición siguiendo a los líderes en los últimos hoyos.

"Va a ser una semana que no voy a olvidar nunca en mi vida", dijo el campeón, luego de agradecer al club y a la Asocación y tras recibir el trofeo de campeón.

De esta manera, Bauni, que tomó la delantera desde el segundo día, cerró su gran labor con un total de 268 golpes a lo largo de los 72 hoyos, firmando las siguientes tarjetas: 66, 65, 67 y 70.

Detrás de los tres primeros, Aram Yenidjeian y Mauro Báez completaron el top 5. Báez, además, se mantiene al frente del Ranking 2026 del Tour Profesional de Golf Argentino.

Por su parte, Maximiliano Godoy y el suarense Julián Etulain compartieron la mejor ronda del día con 67 golpes (-3) y terminaron en el 6º y 7º lugar, respectivamente.

Además, el bahiense Miguel Ángel Carballo Miguel Angel Carballo arribó 13º con 279 (70, 72, 67 y 70) y el también local Tomás Ontivero resultó 18º con 281 (68, 69, 71 y 73).

Entre los aficionados, el necochense Gonzalo Giménez Quiroga se quedó con el trofeo en la categoría Scratch, tras finalizar con 278 golpes (-2), lo que le permitió ubicarse en el 11º puesto de la clasificación general. A sus 19 años, consiguió su primera victoria en un torneo regional representando al Necochea Golf Club.

*Premios y testimonios

Tras la apasionante definición, llegó el tiempo de la premiación de la que formaron parte las autoridades del Club de Golf Palihue, en representación de su presidente Fernando Monacelli.

Así como también los máximos dirigentes de la Asociación Argentina de Golf, encabezado por el presidente Pablo Lozada.

Además, en representación del municipio, estuvo presente el director del instituto de deportes Sebastián Barisone.

"El Norpatagónico del año pasado fue un premio al esfuerzo, nos rodeaba la incertidumbre (NdR: el Club había sufrido las consecuencias de la inundación del 7 de marzo y debió trabajar a destajo para poder recibir al torneo). El de este año creo que es un premio a la resiliencia de la comunidad de Palihue", remarcó Monacelli.

"No hubo un solo agente de nuestra familia, ni un empleado, socio, dirigente o voluntario, que no haya puesto una parte de su esfuerzo para ir en un viaje que todavía no tenemos conciencia, pero que duró un año y produjo la posibilidad de tener un Norpatagónico del nivel que tuvimos", agregó el máximo dirigente de Palihue.

"Quiero agradecerles a todos el esfuerzo que estamos haciendo. Y agradecerle al clima, que fue increíblemente benévolo con nosotros. Y que algo de eso debe haber como premio de la naturaleza por nuestro esfuerzo", remarcó Fernando.

En ese marco, también dejó una palabras Pablo Lozada, presidente de la AAG.

"Es un honor estar acá de nuevo, ahora como presidente, honrando un campeonato tan importante para la comunidad del golf argentino. Creemos que el Abierto Norpatagónico es uno de los pilares del calendario y nos sentimos honrados y orgullosos de apoyarlo y venir, estar y compartir con ustedes esta semana de golf", agregó.

Lozada también remarcó el trabajo de Palihue tras los últimos fenómenos climáticos que azotaron a la ciudad.

"Quiero felicitar al club y todos los socios. Es increíble lo que han hecho en estos dos años. El resto de la comunidad golfística sólo ha podido maravillarse de lo que han conseguido. Ustedes tal vez no se dan cuenta, pero desde afuera se nota y mucho. Y una forma de agradecerles es estar acá con ustedes y hacérselo saber. Felicitaciones a todos y nuestro mayor deseo de que los éxito sigan", redondeó Lozada.

*"Tati" en casa

Además de premiar a los más destacados de la 45° Abierto, también se realizó una mención muy especial para golf de nuestra ciudad y, sobre todo, para Palihue.

Ya que luego de 10 ediciones, este Norpatagónico marcó el regreso a este competencia de Miguel Ángel Carballo, quien surgió como caddy del club bahiense y tuvo una magnífica carrera como profesional siendo "el más prestigioso" golfista que dio la institución, tal remarcó el presidente Fernando Monacelli.

En su regreso a casa, "Tati" recibió una placa en reconocimiento, a la vez que se repasaron todos los logros de su magnífica carrera.

Desde lo deportivo Carballo cerró el torneo en la 13° posición, cerrando los 72 hoyos con 279 golpes (1 bajo el par).

*Todos los reconocidos

Además del campeón Santiago Bauni los que también recibieron su premio fueron:

-Campeones del Pro-Am: Julián Etulian (profesional), Gastón Llado, Julio César Suárez, Galo Suárez y Marcos Grismann (aficionados).

-Caballeros neto: Guillermo Olivero (1° lugar) y Nicolás Blanco (2° lugar).

-Caballeros scratch: Gonzalo Giménez Quiroga (1° lugar) y Augusto Oliva (2° lugar).