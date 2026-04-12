Universitario y Argentino le ponen adrenalina al domingo con un duelo clave

Mauro Rudel jugará hoy de arranque en la línea de backs de "Uni". Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Más allá del presente de unos y otros, el Oficial Oro de Primera de la Unión de Rugby del Sur tendrá este domingo un partido cuyo resultado será importante en la meta por alcanzar la segunda plaza URS al Regional Pampeano A.

Se enfrentan Universitario y Argentino a las 15 en el complejo Héctor Gatica, en un partido que completará la sexa fecha, primera de las revanchas. Lo va a dirigir Rodrigo Lofvall, árbitro que durante varias temporadas se desempeñó en la URS (inclusive hoy ocupa el cargo de revisor de cuentas titular del nuevo consejo) y hace cinco años dirige en la Unión de Rugby de Alto Valle.

El pedido de jugarlo hoy fue porque ayer se realizó en Universitario el 19º encuentro de rugby infantil "Oscar Virdis", que demandó canchas y personal para la coordinación. La visita pidió adelantar el horario de inicio de los partidos.

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Si bien viene de perder en la fecha pasada, El Chancho llega mejor perfilado en las posiciones al ser único escolta (15 puntos). Pero Las Pirañas vienen en alza tras ganar los últimos dos compromisos, por lo que será un partido muy atractivo.

La importancia del resultado de hoy tiene que ver con que matemáticamente ambos tienen posibilidades de acceder a la segunda plaza de la URS en el Regional Pampeano A de este año.

Hoy la jornada en el Gatica comenzará con el choque de Preintermedia a las 12 (dirige García Molteni) y continuará con el duelo de Intermedia desde las 13.30 (dirige Bermejo).

Estas son las formaciones para este domingo en Primera:

Universitario: Michel Aquino, Santiago Muñoz, Julio Nill; Ernesto Theaux y Lautaro Vera; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Emiliano D'Amico, Lautaro Carrio, Juan Cruz Fernández, Mauro Rudel; Álvaro Núñez. Entrenador, Mariano Minnaard.

En el banco, Walter Trionfetti, Santino Verón, Juan Ignacio Gil, Ezequiel Seijas, Daniel Acosta, Juan Manuel Garrechana, Joaquín Cariac y Santiago González Lamponi.

Argentino: Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Cristian Villarreal; Santiago Ramos y Thiago Zaballa; Francisco Maenza, Emiliano Barrera, Nicolás Marengo; Pedro Selvarolo (capitán) y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz Bullrich; Agustín Grunewald. Entrenador, Lisandro Flores.

Relevos, Tomás Gutiérrez, Franco Carrera, Pablo Cerljenko, Martiniano Barsellini, Pascual González, Baltazar Montero, Matías d'Empaire y Bautista Gortari.

Apertura femenino

Este domingo a las 12 se llevarán a cabo los dos encuentros correspondientes a las fechas 3 y 4 del campeonato Apertura Femenino de la URS.

Universidad Nacional del Sur recibirá a Palihue a las 12, en La Madriguera (campus UNS en Palihue).

Las visitantes, campeonas URS, vienen de ganar sus dos encuentros jugados en Viedma ante las locales de Sol de Mayo (34-0 y 22-0).

Para las chicas de UNS la jornada marcará el estreno.

Apertura Desarrollo

Se juega esta tarde la fecha 3 del campeonato Apertura Desarrollo masculino de la URS.

A las 15 por la zona 1 se enfrentan Universidad Nacional del Sur-Palihue en La Madriguera (campus UNS Palihue, arbitraje de Torres) y Puerto Belgrano RHC-Punta Alta RC (Villafañe).

UNS es el líder invicto de la zona. Fecha libre tiene Sol de Mayo (Viedma).

En la zona 2, ayer Coronel Suárez RHC superó a Tres Arroyos RC por 92 a 0 como visitante, partido arbitrado por Facundo Amaya (Sur).

En este grupo, por la baja de la competencia de Ferroviario (Coronel Dorrego), Pringles RC se quedará con los 5 puntos posibles para la tabla de posiciones.