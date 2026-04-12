Olimpo juega en Bahía y Villa Mitre, más temprano, se presenta en Rawson

Luego de dos fechas, los dos representantes de la Liga del Sur volverán a ver acción por la Zona 4 del Torneo Federal A.

Tras purgar sus respectivas jornadas de descanso, Olimpo y Villa Mitre jugarán esta tarde por la cuarta programación del certamen regional.

El aurinegro recibirá a Sol de Mayo, desde las 15.30 en el Roberto Carminatti.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El árbitro será Diego Novelli.

Mientras que el tricolor visitará a Germinal de Rawson, a partir de las 15.

El juez del encuentro será Ulises Jerónimo.

*Cómo llegan

Olimpo vuelve a jugar en su cancha tras el debut ante Alvarado, con victoria por 2 a 0.

Luego tuvo fecha libre y se midió ante Huracán de Parque Patricios, cayendo por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a los 32avos de final.

Mientras que el pasado domingo venció a Brown de Puerto Madryn, por 2 a 0, como visitante.

Sol de Mayo, en tanto, es otro de los invictos del grupo y llega como escolta del aurinegro.

El equipo de Viedma suma cinco unidades, producto de un triunfo como visitante (2 a 0 ante Santamarina) y dos empates como local (1 a 1 ante Germinal y 0 a 0 frente a Alvarado).

Villa Mitre, en tanto, llega a este duelo tras purgar la fecha libre.

Anteriormente, había caído ante Kimberley en el debut (1 a 0 en Mar del Plata) y superado a Círculo Deportivo (2 a 0 en El Fortín).

Germinal, por su parte, es uno de los tres equipos de la zona que aún no ganó en el año.

Hasta el momento acumula dos empates (1 a 1 ante Sol de Mayo y 0 a 0 frente a Kimberley) y una derrota (2 a 1 contra Círculo Deportivo).

*Una buena

Tal como se confirmó el jueves, los hinchas de Olimpo recibieron una buena noticia para el partido de esta tarde.

Ya que la Agencia de Prevención del Deporte dejó en suspenso la sanción aplicada por los incidentes en el partido ante Douglas Haig, en el cierre de la pasada temporada.

Debido a esto, hoy podrá volver el público general al estadio y el ingreso ya no será restringido sólo para socios, tal como indicaba la prohibición inicial.

Por lo que luego de una fecha de sanción (en el debut ante Alvarado), para esta tarde volverán a venderse entradas para público general.

Debido a esto, desde el club informaron que ya puede adquirirse el pase a tribuna en la sede virtual y hoy también en las boleterías del estadio, desde las 11 hasta las 15. Además, a partir de 14.30, el expendio continuará en avenida Colón y 9 de Julio.

Asimismo, sigue prohibido el ingreso al Roberto Carminatti de bombos, humo, pirotecnia ni papeles.

*Los elegidos

Para esta tarde, Carlos Mungo citó por primera vez a uno de los últimos refuerzos, Marcelo Olivera.

Por lo que todos los elegidos por el DT de Olimpo son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Brian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Nahuel Colmenares, Brian Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Olivera.

Mientras que Diego Cochas, no podrá contar con el arquero Juan Pablo Mazza, por una dolencia física, por lo que ingresa en la nómina Tomás Manganaro, quien también se recuperó de una lesión.

Por lo que los que viajaron para Villa Mitre son:

-Arqueros: Mariano Alcaraz y Manganaro.

-Defensores: Guido Segalerba, Gerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva, Marcos Escobar y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Matías Páez, Pablo Mujica y Leonel Monti.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Rubén Tarasco, Santiago Gómez y Enzo Castro.

*El resto

La cuarta fecha comenzó ayer con dos partidos.

En Tandil, Santamarina consiguió su primera victoria goleando a Círculo Deportivo por 4 a 0.

Los goles del triunfo los hicieron Mateo Ijurco (a los 20 minutos), Diego Sosa con dos penales (42 y 46m.) y Nicolás Franco (78m.).

Mientras que en Mar del Plata igualaron sin goles Alvarado y Kimerbley.

En albiazul vio la roja Facundo Centurión a los 89 minutos.

Mientras que fueron expulsados, a los 47 minutos, ambos entrenadores: Pablo Martel y Mariano Mignini.

*La tabla

Así están las posiciones, tras disputarse parcialmente la fecha 4:

1º) Olimpo y Kimberley, 6 puntos; 3º) Sol de Mayo y Santamarina, 5; 5º) Alvarado y Círculo, 4; 7º) Villa Mitre, 3; 8º) Germinal, 2 y 9º) Brown de Madryn, 1.