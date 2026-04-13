Refuerzo de lujo para Rosario Puerto Belgrano: jugó en Vélez y llevaba 5 temporadas en el Federal A

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Tiene el privilegio de haber alcanzado los 100 partidos jugando en cuatro categorías distintas del fútbol argentino.

Aunque el sábado sumó el 101 con la camiseta de Rosario Puerto Belgrano en la Liga del Sur, torneo que conoce por haber pasado por Sansinena en el Federal A (dos temporadas, de 2022 a 2024), pero que nunca, según él, había tenido el “honor” de disfrutarlo dentro de un campo de juego.

Favio Alejandro Durán, después de dos años en San Martín de Formosa, había vuelto a su ciudad natal, Puerto Madryn, donde estaba esperando alguna oferta relevante de la misma divisional que es parte desde 2021.

“Me llamó Marcelo (Katz, DT del tricolor puntaltense), quien me conocía de Sansinena (había estado de AC del entrenador Darío Bonjour), me habló muy bien de Rosario, me insistió para que me sume y me entusiasmó con la idea que tiene el club, que es ascender a la A en el certamen local”, esgrimió el puntero de 30 años que el sábado ingresó 30 minutos en el 2-0 del francés frente a Comercial por la fecha 5 del Apertura de la B liguista.

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“Llegué el jueves, entrené y el viernes mandaron la habilitación, así que el sábado pude jugar media hora en el segundo tiempo”, exclamó quien registra dos cotejos en la Primera de Vélez Sarsfield.

En la B Nacional pasó por Villa Dálmine (15 partidos y 2 goles) y en el Federal A defendió los colores de Sarmiento de Resistencia, Sansinena (38 juegos y 5 tantos), Estudiantes de San Luis y San Martín de Formosa.

En 2019 estuvo en Olmedo de Ecuador y en el Regional Amateur 2023-2024 reforzó durante dos compromisos al club que lo formó: Juan José Moreno de Puerto Madryn.

Al momento de referirse a su nueva institución, Rosario Puerto Belgrano, argumentó: “La verdad que me encontré con un club muy lindo, ordenado y familiar, donde el buen trato y el respeto están por encima de cualquier cuestión o situación”.

“Me sorprendió el mundo rosarino, no conocía su infraestructura, su estadio y su excelente organización. No dudé en venir, tengo muchas ganas de sumar y de trascender, pero ojalá que a fin de año podamos decir que Rosario, en 2027, va a jugar en la A”, se esperanzó.