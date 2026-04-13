El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 14 de abril una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento moderado y algunas ráfagas fuertes desde el sector noroeste, además de buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé cálido, tornándose inestable, con viento moderado de ráfagas regulares desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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Hacia la noche, en tanto, se espera tiempo templado y nuboso, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 18 grados.