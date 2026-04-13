Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.392,94 para la venta y de $1.341,63 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,60% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.414,00 (+0,71%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.400,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.807,00 (-0,40%); el MEP cotiza a $1.400,34 (-0,79%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.463,44 (-0,68%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 532 puntos básicos (-3,10%).