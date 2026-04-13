Destinan a la lucha contra las drogas bienes secuestrados por narcomenudeo

La Justicia provincial de nuestra ciudad decidió que los elementos secuestrados en un caso de narcomenudeo sean utilizados en las investigaciones que persiguen la venta de estupefacientes a baja escala.

La decisión replica una modalidad utilizada en muchas causas del fuero federal, donde los bienes incautados son puestos a disposición del Estado.

El fiscal Mauricio Del Cero planteó en el acuerdo de juicio abreviado que los objetos hallados durante el procedimiento que derivó en la detención de Tiziano Cuadrado, registrada a mediados del año pasado, se “asignen a la persecución de infracciones a la ley 23.737”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El pedido fue aceptado por el abogado defensor Ignacio Yazyi y también por el procesado.

En esas circunstancias, en los últimos días el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, sentenció a Cuadrado a la pena de 6 años de cárcel y avaló la solicitud del Ministerio Público.

Destino

En la resolución, tal como se acordara, se estableció que una balanza de precisión y un vehículo Fiat Uno serán asignados a la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

De la misma forma, se determinó que la totalidad del dinero incautado en los procedimientos sea entregado al Ministerio Público Fiscal.

Para ello la Procuración creó una cuenta donde son derivados los fondos secuestrados para ser “afectados exclusivamente a la provisión de insumos de laboratorio, material para pericias o cualquier insumo, dispositivo, herramienta, tecnología y/o cualquier gasto necesario para llevar adelante de forma eficiente las investigaciones” en causas penales por aplicación de la ley de drogas.

En la ruta

Cuadrado fue arrestado el 28 de julio del año pasado, poco antes de mediodía, durante un operativo de la Policía Vial en el kilómetro 678 de la ruta 3 vieja.

El sujeto se movilizaba a bordo de un Fiat Uno cuando fue interceptado por los uniformados, quienes advirtieron la empuñadura de un arma de fuego entre los asientos delanteros.

De inmediato convocaron a testigos y registraron el rodado, secuestrando un revólver marca Magnum calibre 357 y cuatro proyectiles.

De la misma forma, incautaron envoltorios de nylon que contenían en total 392 gramos de cocaína y otro con 1,4 gramos de la sustancia denominada “Tusi” (cocaína rosa).

También hallaron una balanza digital y algo más de 300 mil pesos.

Poco después del procedimiento, y a pedido de la Fiscalía, los efectivos allanaron la vivienda del imputado, en la avenida La Plata al 800, donde secuestraron una pequeña cantidad de cocaína, unos 44 gramos de marihuana, dos celulares y 11 mil pesos.

Sin dudas

“No albergo dudas en cuanto a que la sustancia estupefaciente secuestrada se encontraba destinada a su comercialización”, indicó De Rosa en el fallo.

Agregó que “corresponde ponderar la cantidad, variedad y modalidad de fraccionamiento en que fue hallada la sustancia ilícita, extremos que, analizados en conjunto, permiten razonablemente descartar su destino para consumo personal e inclinan la conclusión hacia su finalidad de tráfico”.

El juez consideró que esa opinión también encuentra sustento en el hallazgo en el interior del Fiat Uno de la balanza y el dinero.

“Durante el allanamiento practicado en el domicilio del imputado se procedió al secuestro de un trozo de nylon con faltantes circulares, lo que permite inferir que los envoltorios utilizados para el fraccionamiento de la sustancia eran confeccionados en dicho lugar”, dijo.

Posteriormente, De Rosa consideró grave la presencia del arma y los proyectiles en el vehículo.

Sostuvo que esa circunstancia “incrementa significativamente la peligrosidad de la conducta desplegada y concluir que dicha arma se encontraba destinada al resguardo de la actividad ilícita desarrollada”.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad de Cuadrado en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -en dosis fraccionadas directamente para su consumo- y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Decomiso de campos y departamentos

Importantes propiedades en nuestra ciudad y hasta establecimientos rurales en la región fueron decomisados por la Justicia Federal en investigaciones ligadas al narcotráfico a gran escala.

En la segunda parte de los '90, el Cartel de Juárez, uno de los más poderosos en Méjico, había desembarcado con fuerza en nuestro país para lavar dinero procedente de la venta de drogas.

Propiedades por un valor del orden de los 21 millones de dólares, entre ellas varias en Bahía y la región, pudo acreditar la Justicia que, luego de un extensísimo proceso de casi 20 años, decomisó y pasó al Estado nacional, así como otros 13 millones de dólares que estaban bajo administración oficial.

El año pasado, en el marco de una causa en la que se investigó una banda dedicada al comercio de estupefacientes, Darío Bustamante fue sentenciado a 5 años de cárcel.

El tribunal ordenó la confiscación de un departamento suyo en el séptimo piso de un edificio ubicado en la avenida Alem al 1.300.

La defensa de Bustamante apeló la medida y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la confirmó.