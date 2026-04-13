Mega informó tareas programadas en Bahía por la puesta en marcha de su nuevo tren de fraccionamiento

La Compañía Mega S.A. informó que, desde este hoy y durante los días subsiguientes, llevará adelante una serie de tareas operativas programadas en su Planta Fraccionadora de Bahía Blanca, como parte del proceso de puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento.

Según detalló la empresa en un comunicado, las tareas incluirán la revisión del circuito frigorífico y de los servicios asociados, en una etapa que forma parte de ese proceso operativo.

Además, la firma advirtió que, en ese marco, podrían registrarse eventuales ruidos o actividad de antorcha, situaciones que definió como “fenómenos normales y controlados” propios de este tipo de actividad.

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Mega también señaló que las autoridades correspondientes fueron informadas por los canales establecidos para este tipo de operación.

Qué trabajos se realizarán

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas previstas forman parte del proceso de preparación para la futura puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento en la planta ubicada en Bahía Blanca.

La empresa precisó que en esta etapa se avanzará con la revisión del circuito frigorífico y de servicios vinculados. No brindó mayores detalles técnicos ni un plazo puntual para la finalización de estas actividades.

Sí aclaró, en cambio, que durante el desarrollo de estos trabajos podrían percibirse ruidos o actividad de antorcha, dentro de un esquema previsto para este tipo de maniobras.

El comunicado de la empresa

En el texto difundido este lunes, Mega reafirmó su compromiso con la seguridad operativa, el cuidado del ambientey la comunicación transparente.

También indicó que mantendrá informadas a la comunidad y a las autoridades sobre la evolución de estas tareas y sobre los avances vinculados a la futura puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento.

De este modo, la empresa formalizó el inicio de una nueva etapa operativa en su planta de Bahía Blanca, con trabajos programados y comunicación previa a las autoridades sobre los posibles efectos visibles o sonoros de estas maniobras.