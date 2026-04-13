Comenzó una nueva semana de paro docente en las escuelas de la UNS

En el marco de una nueva semana de medidas de fuerza, docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) llevan adelante un paro que se extenderá hasta el 18 de abril, acompañado por distintas actividades gremiales e institucionales.

La iniciativa forma parte de la Semana de Paro Nacional Docente, convocada a nivel nacional, y en el ámbito local incluye una agenda de acciones abiertas a la comunidad.

Entre las actividades previstas, este lunes a las 10 se realizará una jornada colectiva de confección de afiches en el hall de la Escuela Preuniversitaria de la UNS (11 de Abril 445), organizada por la Asamblea CEMS con adhesión de Familias por la Educación Pública.

El martes a las 12.30 está previsto un semaforazo por la educación pública en la esquina de 11 de Abril y Zapiola.

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En tanto, desde las 17 del miércoles 15 hasta las 10 del jueves 16 se desarrollará la jornada “La universidad no se apaga” en el Complejo UNS de avenida Alem 1253, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta incluirá actividades académicas, culturales, científicas y de extensión.

Por último, el jueves a las 17.30 se realizará una reunión abierta en el auditorio de la EPUNS, organizada por la Dirección de Género y la Secretaría de Formación de ADUNS.

Las actividades se enmarcan en el reclamo por el financiamiento universitario y la defensa de la educación pública.