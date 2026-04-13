Horror en La Plata: encontraron a una beba muerta en un predio unviersitario y detuvieron a la madre

Una beba de entre 3 y 4 meses fue encontrada sin vida en una obra en construcción ubicada en la zona de 48 y 116, dentro de un predio perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata y, tras una rápida serie de y detuvieron a la madre, a quien acusan de homicidio.

El hallazgo se produjo este lunes por la mañana por parte de un grupo de obreros que vieron el cuerpo al comenzar su jornada laboral.

El descubrimiento motivó un amplio operativo en el lugar, con la intervención de oficiales del Comando de Patrullas, de la Guardia Urbana y médicos del SAME, quienes al arribar solo pudieron constatar el fallecimiento pese a los intentos por reanimarla.

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De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la beba se encontraba bajo el cuidado de su madre, identificada como Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y de nacionalidad chilena,

Fuentes del caso contaron que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana, en una denuncia por averiguación de paradero radicada en la Comisaría Quinta de La Plata.

En un primer momento, la madre era intensamente buscada ya que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana, pero horas después fue localizada en la zona de 122 y 50, en buen estado de salud, aunque bajo un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica, sin detención.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata logró individualizar nuevamente a la mujer en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden judicial.

La sospechosa fue quien fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.

La causa —que inicialmente estaba caratulada como “averiguación de causales de muerte”— fue recaratulada como homicidio, por disposición del Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla. (NA)