El Club Universitario vivió un día especial el último sábado, al estrenar en un partido oficial su flamante cancha de agua, por la Copa de Oro de Damas del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey.

Finalmente, el primer encuentro del plantel superior fue redondo, ya que venció al heptacampeón Atlético Monte Hermoso por 1 a 0.

Más especial aún fue el juego para Agustina Lértora, quien marcó el gol de la victoria, en lo que significó su último cotejo en el club antes de regresar a Alemania, para completar la temporada con el VfB Stuttgart.

"Estamos muy contentas. Como club fue un salto de calidad muy grande la cancha de agua y, también, para Bahía, por ser la primera en la ciudad", reconoció Agustina en diálogo con el Diario Deportivo.

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Su gol del triunfo llegó a los 33 minutos.

"Creo que no había manera de hacerlo mas lindo. Obviamente que teníamos la presión de que era la inauguración de la cancha y contra Monte, que es un gran rival nuestro. Haberlo ganado fue un plus más lindo", reconoció la delantera en el programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Todos los días nos paramos un segundo a acariciar la cancha porque no lo podemos creer. Queremos ir a entrenar antes, quedarnos toda la noche entrenando. Lloramos antes y después del partido, es súper emocionante para todas", agregó.

Este plus en definitiva, terminó siendo algo positivo para Univeristario.

"Con el diario de lunes te digo que todo esto nos motivó. Era un debate en la previa, de cómo nos iba a afectar y gracias a Dios nos motivó y salió un partido lindo", agradeció Lerto.

"No caemos, es una locura. Es una gran oportunidad para el club y para Bahía, esta cancha no la tiene cualquiera. Estamos súper agradecidas y somos súper conscientes de lo que luchó el club, todos los jugadores para conseguirlo", remarcó.

Horas después de aquel triunfo, Agustina armó las valijas para regresar a Alemania, donde estuvo el año pasado y, tras dejar una muy buena primera impresión, regresó ahora a completar la temporada con el VfB Stuttgart.

"En medio del partido pensaba qué había hecho, por qué me iba. Quería que me aten a la cancha de agua jaja. Estaba súper motivada por ese lado también, porque sabía que era mi último partido con las chicas, porque no vuelvo hasta el Clausura. Quería disfrutar de jugar con mis amigas", recordó Agus desde Ezeiza, minutos antes de tomar el vuelo que la llevaría a una nueva experiencia en el Viejo Continente.

"Estoy feliz de que me vuelvan a llamar", agradeció.

En su primera experiencia en tierras alemanas, Agustina anotó 5 goles en los 5 partidos que disputó en lo que allá sería la Tercera División, donde su club ascendió recientemente e intenta consolidarse.

"Voy mas relajada. Sigo estando nerviosa, pero ya visualizarme los lugares que ya conocí y a las chicas, me hace ir mucho más relajada", admitió.

"La idea del equipo es mantener la categoría, la meta es esa. Quiero disfrutar de todo lo que no pude disfrutar al principio por estar tan nerviosa", enfatizó.

En definitiva, Agustina disfrutará más que nunca de esto que le permite el hockey, y su talento y sacrificio.

"Tuve una propuesta de otro equipo de Bélgica, pero era para irme a vivir y no estoy para eso. Estoy para estas experiencias cortas. A mí me encanta mucho estar en mi club, soy de estar mucho con mi familia y mis amigas. Irme un tiempo determinado y vivir la experiencia para mí es suficiente. Además no me quiero dedicar a esto, así que esto me parece suficiente", explicó.

No obstante, le cuesta todavía naturalizarlo del todo.

"A mi familia le digo, no puedo creer todo esto. Miro el avión y no lo puedo creer, llego a Alemania y no lo puedo creer. No puedo creer que todo esto haya sido sólo por mérito de jugar al hockey, a veces necesito pellizcarme para saber que todo esto es real. Soy súper consciente del lugar en el que estoy y cómo llegué, estoy súper agradecida", redondeó.

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