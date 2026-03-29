¡Universitario, de fiesta! Quedó oficialmente inaugurada la histórica cancha de agua

Jugadoras y jugadores de Uni festejaron en el lugar de los hechos: Bahía tiene cancha de agua. Fotos y video: Andrea Castaño-La Nueva.

El Club Universitario vivió anoche su gran fiesta, al celebrar la inauguración oficial de la cancha de agua de hockey, la primera de este tipo para la ciudad. Lo que, lógicamente, marcará un antes y después en la disciplina en Bahía y la región.

El albirrojo festejó este gran logro con un evento gastronómico que reunió a alrededor de 700 personas en el Complejo Héctor Gatica de la Carrindaga, con jugadores, dirigentes, entrenadores y allegados de la institución y el deporte que disfrutaron el agasajo.

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“Estamos muy contentos de acompañar el desarrollo deportivo de la ciudad, acompañar eso es tener más familias acá con nosotros. Y que cada chico crezca dentro de un club es muy importante. Estamos muy contentos por toda la gente que hay hoy (por anoche ) acá acompañando al club. Estamos muy felices”, le contó el presidente de Uni, Federico Courtot León, a La Nueva.

“Es una obra muy distinta al resto que hemos encarado, es la primera cancha de agua para la ciudad. Que la pueda tener la ciudad para disfrutarla es algo inigualable”, agregó Fede.

También se realizó un pequeño acto de inauguración del que participaron dirigentes de Universitario, su presidente Federico Court, la presidenta de la ABH, Marcela Domenech, y Sebastián Barisone, en representación del Municipio.

La celebración, además, siguió en la propia cancha, donde jugadoras y jugadores disfrutaron de pisar la flamante alfombra. Un antes y un después para ellos y para el hockey de nuestra ciudad y la región.

¡Felicitaciones!

“La verdad que es una emoción terrible, esto significa un antes y un después para el deporte no sólo para la Asociación Bahiense y el Club Universitario en general, que se estuvieron preparando mucho para este día, sino para toda la región”, remarcó la presidenta la ABH Marcela Domenech.

“Con esta cancha, más la de Monte todas las chicas y todos los chicos van a poder jugar en una cancha de agua. Los Seleccionados también, va a ser un antes y un después. Muy pocas Asociaciones pueden contar con esto de tener dos canchas de agua para disfrutar. Va a ser un salto de calidad terrible”, agregó Marcela.

“En lo personal es un orgullo inmenso haber podido estar en las dos inauguraciones, eso más la línea completa de Caballeros, ya podría retirarme tranquila. No puedo pedir más nada. El esfuerzo de los clubes es terrible y hoy (por anoche) estamos disfrutando de esta fiesta hermosa que armó Uni para recibirnos a todos y disfrutar juntos a ellos de esta inauguración”, agradeció Domenech.

*La obra

Aunque se empezó a pensar mucho antes, esta megaobra tuvo sus primeros procesos a fines de 2024 y continuó en el inicio del 2025, principalmente con el traslado de la alfombra de arena hacia otro sector del complejo, dejando el lugar para la nueva carpeta.

Inundación mediante, que generó el retraso lógico de los trabajos, en mayo de ese año se habilitó la "mudada" cancha de arena.

A partir de noviembre, en tanto, se realizaron los cambios mas significativos de cara a la nueva obra, con el asfaltado de la superficie (noviembre), la colocación del shockpad (enero 2026) -una base de caucho compactado que se coloca por encima del asfaltado- y ahora la colocación de la alfombra.

Mientras que en las últimas semanas se realizó la etapa final, con la colocación de los paños y la conexión del riego, necesario para el desarrollo de la competencia.

Además de todo esto, también se amplió la superficie del terreno de juego y se realizaron trabajos de drenaje y riego, necesarios para el correcto desarrollo de la superficie.

*Un lujo

En la última semana los equipos de Universitario ya entrenaron en la flamante cancha, acostumbrándose a la nueva alfombra y disfrutando de una superficie de elite.