Tic, tac... Universitario cuenta las horas para el gran estreno: ¡se viene la cancha de agua!

Aquel sueño de hace unos años, que luego se transformó en proyecto gracias a mucho trabajo y esfuerzo, está a nada de hacerse realidad.

Los rollos de alfombra que esperan ser abiertos son la muestra cabal de que el sueño está a la vuelta de la esquina: el Club Universitario atraviesa las últimas horas antes de la inauguración de la cancha de hockey sobre base de agua.

La primera superficie de este tipo en nuestra ciudad, que marcará un hito para la institución y la disciplina en Bahía, será presentada oficialmente el próximo sábado, con un evento y una gran cena en el Complejo Héctor Gatica de La Carrindanga (ver detalles abajo).

"Me parece que todavía no somos conscientes de lo que esto significa, estamos muy entusiasmados por lo que podemos tener acá", admitió el presidente de la institución Federico Courtot León en diálogo con La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Entendemos -continuó el dirigente- que más allá de lo que es la cancha para la actividad y el desarrollo de las jugadoras y jugadores, esto es una gran posibilidad de poder recibir equipos, torneos y selecciones. Nos va a dar la posibilidad de tener eventos de gran magnitud. Estamos muy entusiasmados, queremos trabajar para que todo eso se cumpla. Creo que tenemos un gran trabajo por delante, de poder aprovecharlo y traer al club eventos de gran magnitud que con esta cancha sería posible. Además, que sirva de desarrollo para nuestro club y otros de Bahía, porque tener una cancha de agua acá como la de Monte es una gran posibilidad para el desarrollo de la disciplina", remarcó el tresarroyense de 25 años, quien comanda la comisión directiva desde septiembre de 2024.

Se mira y no se toca: Leonardo Woodward (izquierda) y Federico Courtot Leon al borde la cancha, a la espera de la colocación de la alfombra.

En este mismo sentido se expresó también Leonardo Woodward, coordinador de la disciplina, entrenador del primer equipo de Caballeros y todo un emblema para el hockey del club y la ciudad.

"Creo que con el tiempo vamos a caer realmente de lo que están haciendo desde el club. Para mí es algo muy grande, que mucha gente no toma consciencia. Es muy difícil que los clubes tengan esta posibilidad, estoy muy agradecido de poder vivirla", reconoció Leo.

"Nunca imaginé esto -admitió-. Me acuerdo que la primera vez que pisé una cancha de agua fue en el '97 o '98, en Mar del Plata, y me parecía algo lejano el césped sintético. Esto es un sueño y creo que también es una oportunidad para todas las chicas que están en el club, en Bahía y en la zona, que el ambiente y el contexto te invita a otro desarrollo".

Leonardo Woodward, coordinador y entrenador del hockey en el club. Todo un emblema.

Aunque se empezó a pensar mucho antes, esta megaobra tuvo sus primeros procesos a fines de 2024 y continuó en el inicio del 2025, principalmente con el traslado de la alfombra de arena hacia otro sector del complejo, dejando el lugar para la próxima.

Inundación mediante, que generó el retraso lógico de los trabajos, en mayo de ese año se habilitó la "mudada" cancha de arena.

A partir de noviembre, en tanto, se realizaron los cambios mas significativos de cara a la nueva obra, con el asfaltado de la superficie (noviembre), la colocación del shockpad (enero 2026) -una base de caucho compactado que se coloca por encima del asfaltado- y ahora la colocación de la alfombra.

Manos a la obra: jugadoras y jugadores colaboraron para mudar las barandas de la cancha de arena.

La familia Piraña se unió para la mudanza de la cancha de arena tiempo atrás.

Para esta última etapa, desde el club esperan en las próximas horas la llegada de los operarios de la firma encargada de la colocación para darle el cierre final y ver el azul reluciente de la nueva cancha.

Además de todo esto, también se amplió la superficie del terreno de juego y se realizaron trabajos de drenaje y riego, necesarios para el correcto desarrollo de la superficie.

"Por suerte, podemos decir que estamos en la etapa final de este proyecto tan grande que hemos encarado", reconoció el presidente.

"El hockey está creciendo mucho -remarcó Fede- y es una actividad muy representativa del club y, naturalmente, con esta obra ha crecido más aún. Es una gran posibilidad para mostrar el club hacia afuera, no sólo el hockey, sino todas las actividades que tenemos acá".

Federico Courtot León, presidente del Club Universitario.

Más allá de lo que significa para la disciplina, esta nuevo crecimiento en infraestructura para Universitario es uno más de los tantos que pueden verse desde hace años al llegar al predio. Un lugar que ha crecido exponencialmente y que temporada tras temporada se convierte aún más en un punto de encuentro para miles de jóvenes de nuestra ciudad y la región, con el deporte como principal nexo.

"Hemos encarado varias obras monstruosas en este último tiempo y siempre vamos para más, porque está esa predisposición a crecer que nos hace encarar estas cosas. Que por ahí muchas veces uno ni se imagina y hoy en día poder verlo hecho realidad cuesta creerlo. Pero es siempre esa predisposición a querer ir por más, a querer crecer, lo que nos hace poder llegar, con mucho esfuerzo y trabajo, a los resultados que estamos teniendo", contó Courtot León, quien atraviesa la parte final de la carrera de Ingeniera Mecánica en la UNS.

"Esto se consigue con trabajo y con los estudiantes, con los socios, que son los que vienen y disfrutan del club. Con el acompañamiento de ellos, estando cerca y trabajando, que es lo que siempre ha movido al club y lo ha llevado a crecer hasta cómo está hoy", redondeó el presidente.

*Será "otro" hockey

Así como la concreción de la primera cancha de césped sintético (El Nacional en el año 2009) cambió para siempre la historia de este deporte en Bahía, lo que sucederá en las próximas horas en Universitario será otro mojón insoslayable para la disciplina en nuestra ciudad.

La concreción de la primera cancha de esta superficie en Bahía (se suma a la de Monte Hermoso en lo que respecta a clubes de la Asociación Bahiense) marcará -sin dudas- un antes y un después en uno de los deportes más populares de Bahía y que ha nutrido de representantes locales (colectivos e individuales) el deporte a nivel regional, nacional e internacional.

"Tenía mis temores por alguna dificultad al empezar a entrenar, pero una vez, hablando con un entrenador me dijo que es como cuando manejás un auto de alta gama, a eso te acostumbrás fácil. Creo que le va a permitir a los jugadores desarrollar más herramientas con mayor precisión, lo que te brinda. Creo que va a ayudar al juego de los equipos, pero además permitirá dar un salto al hockey bahiense, como pasó con la cancha de agua de Monte Hermoso", se ilusionó Leonardo Woodward.

-¿Cuánto tuviste que convencer para empezar a soñar con esto?

-No, esto es de los dirigentes, que tienen una visión de desarrollo más amplia que la mía. Yo, la verdad, que lo veía muy lejano por los costos. Pero también soy consciente de que vengo a este club desde hace más de 30 años y desde el 2000 para acá siempre crecimos. Eso te sorprende y es como que cada vez tienen más iniciativa. Creo que eso va de la mano del carisma que tienen muchos de los dirigentes jóvenes, que sueñan en grande. Quizás a alguien de mi edad, que lo reflexiona más, le cuesta más tomar valor para esos riesgos.

-Para lograr este sueño, ¿creés que también fue clave los logros deportivos de las chicas y los chicos a lo largo de estos años?

-Creo que el esfuerzo de los grupos ha invitado a tener más presencia en lo deportivo dentro del club y capaz que eso también contagió. Los chicos con su desarrollo y las chicas, especialmente con las Ligas, cuando vino Mendoza o Córdoba a jugar acá, fue como despertando eso en la gente que estaba mirando. Más que nada en los dirigentes, que son los que toman las decisiones.

-Casi inconscientemente, con los logros deportivos, fueron empujando para que esto se concrete...

-Creo que nosotros lo deseábamos y ahora se dio, el empuje tiene que estar acompañando a seguir esta obra, que se desarrolla ahora, pero va a seguir generando gastos a futuro. Ahora es el momento de empujar como actividad para acompañar esta acción del club. Creo que eso es muy importante: ser conscientes de la oportunidad que tenemos y también de construir este logro.

Desde hace un tiempo como entrenador, pero desde hace años como jugador, Leo recorrió Universitario desde todos sus rincones. De hecho, en el archivo fotográfico del diario, se lo puede ver con el palo y la bocha en las antiguas canchas de césped natural o tierra compactada. Un contraste total con lo que vivirá en los próximos días, lógico del desarrollo de la disciplina y, también, gracias al crecimiento de la institución.

Eran otros tiempos: Leo, como jugador, en canchas de césped.

"Nunca imaginé esto. Me acuerdo que la primera vez que pisé una cancha de agua fue en el 97 o 98, en Mar del Plata, y me parecía algo lejano el césped sintético. Esto es un sueño y creo que también es una oportunidad para todas las chicas que están en el club, en Bahía y en la zona, que el ambiente y el contexto te invita a otro desarrollo", insistió.

-¿Y cómo será ese primer partido, te lo imaginás?

-No, no imagino cómo va a ser ese primer partido, pero lo único que quiero es disfrutarla. Estoy muy feliz por toda la gente que la va a poder disfrutar, también en esto de cómo empecé yo a jugar al hockey, que mi hija la pueda disfrutar es muy especial. Me pone muy contento el lugar donde está el club, la gente que empezó a jugar en mi época, del 94 a hoy, hemos visto un crecimiento exponencial y esto era inimaginable para mí.

De momento, Uni cuenta con tres líneas competitivas en Damas ("A", "B" y "C") y una Primera de Caballeros. Pero, lógicamente, irá por más...

-¿Creés que esto va a incrementar la llegada de jugadoras y jugadores?

-Todavía creo que no haya venido gente por la cancha, pero sí creo que va a suceder. Sí hemos crecido deportivamente muchísimo, hoy tenemos tres líneas bien conformadas. Es mucho y nos tiene muy contentos. Yo creo que esto va a servir para crear la línea "D" y va a ser otro problema para desarrollar. Porque el hockey de Bahía tiene sus problemas de formación y capacitación de entrenadores y creo que nos cuesta a todos los clubes cada vez acompañar a más equipos. Gracias a Dios está creciendo el hockey femenino más que nada y hay que prepararse para ese acompañamiento.

*Una noche de festejos e histórica

El próximo sábado, el Club Universtario organiza una cena (Sabores del Club) para celebrar la inauguración de la primera cancha de agua de la ciudad.

La misma se realizará en el Complejo Héctor Gatica a partir de las 20.30.

El evento contará con una gran propuesta gastronómica, patio de fuegos, vinos, aperitvos, música y muchas sorpresas para disfrutar de una jornada histórica para la institución y la disciplina. El valor de la entrada será de $60.000.