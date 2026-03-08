Bahiense-Liniers en el Manu Ginóbili y Pellegrini-Bahía Basket, en Punta Alta

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Bahiense del Norte, Liniers, Pellegrini y Bahía Basket se impusieron ayer en los cuadrangulares que comenzaron en nuestra ciudad y en Punta Alta, continuando con la preparación para los torneos superiores.

En el Manu Ginóbili, a primer turno, Liniers, que no había jugado todavía, derrotó a Leandro N. Alem, por 77 a 60.

Los parciales fueron 13-19, 27-33 y 48-61.

En el segundo turno, el local venció a Olimpo, por cómodo 99 a 62 (26-15, 51-26 y 76-42).

Seis jugadores del equipo que orienta Alejandro Navallo estuvieron en doble dígito: Guido Muzi (19 puntos), Augusto Lamonega (14), Juan Pedro Hollender (13), Tobías Amatte y Bruno Lozano (12) y Juan Cruz Hoya (11).

En el aurinegro, Martino Hait anotó 15, Tomás Del Sol, 14 y Agustín Marino 11.

Hoy, por el tercer puesto, se miden, a las 19, L.N. Alem-Olimpo, arbitraje de Sebastián Arcas, Ariel Di Marco y Mauro Guallan.

Y, por el número 1, se enfrentan a las 21, Bahiense-Liniers, contralor de Sebastián Giannini, Juan Cruz Schernenco y Joaquín Irrazábal.

En el Daniel Rubio

También en Punta Alta se está jugando un cuadrangular organizado por Pellegrini.

En el partido inaugural, Bahía Basket venció a Los Andes, por 65 a 61 (18-13, 34-26 y 48-41).

El principal goleador fue Antuan Durand, con 21 puntos. En tanto, Emmanuel Kloster y Bruno Gigliotti metieron 10 cada uno.

Posteriormente, el local, con un primer cuarto demoledor y de altísima efectividad (42-9), le ganó a La Falda, 94-61.

Los principales goleadores resultaron Gastón Chaves (17), Nicolás Themtham (14), Andrés Almirón (12) y Mateo Barrera (11).

Hoy, desde las 19.30 juegan Los Andes-La Falda, por el tercer puesto, dirigiendo Mariano Enrique y Erik Larssen.

Y a las 21.15, definen Pellegrini-Bahía, contralor de Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.