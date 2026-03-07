Bahía Blanca | Sabado, 07 de marzo

La ciudad.

Preparan los controles para evitar disturbios en el UPD que será el próximo lunes

Ayer hubo una reunión entre las fuerzas de seguridad y agentes de Tránsito. 

Foto: Archivo La Nueva.

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), la celebración típica que hacen los estudiantes próximos a egresar al comienzo del año lectivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial de prevención y seguridad en la vía pública para prevenir y reducir situaciones de riesgo asociadas a estos eventos.

La orden de servicio establece la afectación del máximo de personal y recursos en todas las Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos.

La coordinación entre distintas áreas policiales permitirá reforzar la presencia en la vía pública y atender rápidamente situaciones que requieran intervención penal. Todas las actuaciones deberán ser informadas a la sección correspondiente, consignando su relación con el operativo UPD.

Como cada año, desde el Municipio se anticipó que habrá controles en los distintos salones o espacios donde se verifiquen estos encuentros, para garantizar que todo se desarrolle con normalidad. En tanto, ayer se realizó una reunión entre personal policial de las distintas Comisarías y agentes del área de Tránsito, para definir los detalles sobre los controles. (Con información de La Nueva e Infobae)

