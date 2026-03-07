Preparan los controles para evitar disturbios en el UPD que será el próximo lunes

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), la celebración típica que hacen los estudiantes próximos a egresar al comienzo del año lectivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial de prevención y seguridad en la vía pública para prevenir y reducir situaciones de riesgo asociadas a estos eventos.

La orden de servicio establece la afectación del máximo de personal y recursos en todas las Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos.

La coordinación entre distintas áreas policiales permitirá reforzar la presencia en la vía pública y atender rápidamente situaciones que requieran intervención penal. Todas las actuaciones deberán ser informadas a la sección correspondiente, consignando su relación con el operativo UPD.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como cada año, desde el Municipio se anticipó que habrá controles en los distintos salones o espacios donde se verifiquen estos encuentros, para garantizar que todo se desarrolle con normalidad. En tanto, ayer se realizó una reunión entre personal policial de las distintas Comisarías y agentes del área de Tránsito, para definir los detalles sobre los controles. (Con información de La Nueva e Infobae)