Los Pumas 7s cayeron en el debut en el inicio del Seven de Vancouver

La selección argentina de rugby seven perdió este sábado ante Australia por 17-15, por la primera fecha del Seven de Vancouver (Canadá).

Los Pumas 7s empezaron ganando con el try de Luciano González al minuto de juego, que luego falló su tiro de conversión. Tan solo un minuto después, Josh Turner empató para Australia y Dietrich Roache adelantó a los oceánicos con la conversión.

Si bien el bahiense Santiago Álvarez Fourcade lo empató a los 7 minutos con un try, González falló su segunda conversión y dejó a Australia a tiro del empate. Después, el equipo oceánico se adelantó en el marcador con el try de Jayden Blake y, desde ese entonces, dominó el juego.

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade fue el capitán del equipo argentino en el debut.

Al minuto de la segunda etapa, nuevamente Blake anotó un try para Australia y puso el tanteador 17-10. A un minuto del final, Santino Zangara puso el partido 17-15 con un try y Santiago Vera Feid erró la conversión que le hubiese dado el empate a la Argentina.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volverán a jugar este sabado, primero ante Fiji a las 20.07 y posteriormente en el cierre de la fase de grupos ante Francia (23.34).