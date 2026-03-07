Seis Naciones: La Italia de Quesada hace historia y vence a Inglaterra en Roma

En el estadio Olímpico de Roma, el conjunto de la bota derrotó a los ingleses 23 a 18 logrando su primera victoria en la historia ante los británicos. En tanto que Escocia se despachó contra Francia.

En un cambiante primer tiempo, los de Gonzalo Quesada abrieron el marcador con un penal de Paolo Garbisi, pero los visitantes dieron vuelta el marcador con un try de Tommy Freeman. La azzurra reaccionó inmediatamente y se puso al frente con un Tommaso Menoncello que rompió la línea defensiva por el centro de la cancha y, tras una lúcida corrida de 30 metros, apoyó una conquista que parecía darle el control a los locales.

La Rosa acusó el golpe y nuevamente pudo llegar a la línea de conversión con un try de Tom Roebuck para dar vuelta el marcador e irse al descanso 12-10 arriba.

En el segundo tiempo los dirigidos por el ex pateador Puma se metieron en la historia del Rugby de la península al llevarse la victoria con una conversión a falta de 8 minutos del final cuando el partido estaba 16 a 18 a favor de los ingleses, luego de un intercambio de penales.

Leonardo Marí se tiró de cabeza a la historia luego de una excelente jugada colectiva. De allí al final fue aguantar como se pudo y finalmente rubricar el triunfo azzurro.

Victoria contundente del Cardo

Después de haber perdido en la primera fecha ante Italia como visitante, Escocia reaccionó en juego y orgullo, para alcanzar hoy en Edimburgo su tercera victoria consecutiva en el Seis Naciones de rugby.

Partido de alto vuelo para los locales, con una cuota de tries increíble (13), siete de ellos para el XV del Cardo que tras un primer tiempo parejo (arriba 19-14), se despegó en el complemento hasta una máxima de 47-14 a los 64 minutos.

Con este resultado Escocia alcanzó la punta y le puso suspenso a la definición del título a falta de una fecha, en la que visitará a Irlanda el próximo sábado.

A pesar de la derrota Francia reaccionó tras aquel pico de desventaja y apoyó cuatro tries clave para asegurar el punto bonus ofensivo (por alcanzar 4 o más tries) y por la diferencia de puntos favor/contra que hoy lo mantienen en la punta con +79 frente al +21 de los escoceses.

En la última fecha Les Bleus recibirán a Inglaterra.

Hoy los tries del ganador fueron de Darcy Graham (4m y 58m), Kyle Steyn (26m y 50m), Pierre Schoeman (31m), Ben White (43m) y Tom Jordan (62m). Los puntos con el pie fueron de su líder, Finn Russell, autor de seis conversiones y un penal.

Para la visita anotaron tries Louis Bielle-Biarrey (17m), Theo Attissogbe (21m), Antoine Dupont (65m), Thomas Ramos (73m y 80m) y Oscar Jegou (78m).

La cuarta y penúltima fecha comenzó el viernes con la victoria de Irlanda frente a Gales por 27-17. Con este resultado y lo ocurrido hoy en Escocia, el XV del Trébol también se mantiene expectante y con chances de ser campeón.

Posiciones: 1º) Francia y Escocia, 15; 3º) Irlanda, 14; 4º) Italia, 9, 5º) Inglaterra y 6º) Gales, 1.